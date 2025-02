De Tuin der Kunsten opent pop-up voor één jaar in Brugge: “Hier heb ik echt een dankbaar publiek”

In de Philipstockstraat 20 opende Charlotte Beernaert uit Staden een pop-up van haar kunst- en decoratiezaak De Tuin der Kunsten. “Bruggelingen en toeristen zijn cultureel meer open minded dan de mensen in mijn thuisregio dus ik ben graag in Brugge aanwezig met mijn concept”, zegt Charlotte.

Na een eerdere korte passage met een pop-up voor één maand in 2023 in de Academiestraat is Charlotte Beernaert (42) met haar Tuin der Kunsten opnieuw in Brugge neergestreken. Ze kon het pand met adres Philipstockstraat 20 huren tot het einde van het jaar. Charlotte stamt uit een familie van ondernemers uit de regio Roeselare en begon haar loopbaan in de branche van de keramische tegels. In 2013 vatte ze een opleiding voor antiquair om dan in 2014 van start te gaan met De Tuin Der Kunsten, met vaste stek in Staden maar ook met een webshop waarop alles te zien en te koop is.

“In De Tuin der Kunsten maakt kunst een verbinding met interieur. Ik zie mezelf dan ook als een interieurcomponist en zeker niet als een galerijhoudster”, zegt Charlotte. “Als ik naar een kunstwerk kijk, bekijk ik op de eerste plaats of en hoe ik het in een interieur zou kunnen integreren. Dus ik vertegenwoordig de kunstenaar niet maar wil mijn klanten helpen bij het realiseren van een smaakvol en warm interieur en dat kan zowel met kunst als met vazen of andere siervoorwerpen.”

Dankbaar publiek

In Brugge komt Charlotte terecht in een ruim pand waarin lange tijd een Libanees restaurant huisde. “Het pand is eigendom van een vriend van mij met wie ik samen voor antiquair studeerde en zo kwam ik dus te weten dat het vrij kwam”, legt Charlotte uit. “Typerend voor de pop-up in Brugge zijn de kleine en betaalbare ‘composities’ met een kunstwerk gecombineerd met een siervoorwerp. Waarom ik teruggekomen ben naar Brugge? Die pop-up voor een maand in 2023 was heel goed meegevallen en dus wilde ik graag voor wat langere tijd aanwezig zijn in Brugge met De Tuin der Kunsten. Het is ook wel zo dat Bruggelingen en toeristen meer open minded zijn rond kunst en cultuur dan de mensen in mijn thuisregio. Hier heb ik echt wel een dankbaar publiek.”