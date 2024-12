“De tijd van enkel medicatie en bereidingen is voorbij”: Apotheek Orbie in Middelkerke bestaat 45 jaar

Apotheek Orbie, gelegen in de Leopoldlaan 56 in Middelkerke, is een vaste waarde in de gemeente. 45 jaar geleden nam Marc Orbie de bestaande apotheek Ghesquière over en tien jaar geleden liet hij de zaak over aan zoon Nicolas. Voor zowel de vader als de zoon was apotheker worden een jongensdroom die ze konden realiseren.

Na het behalen van zijn diploma en een job als adjunct-apotheker in Ichtegem was 31 december 1979 de eerste dag dat Marc Orbie (72) echt als apotheker van start kon gaan in zijn eigen zaak in Middelkerke. “Het was voor mij een historische dag, niet alleen omdat dit mijn allereerste dag als apotheker was, maar vooral omdat er op dat moment een staking was onder de apothekers, die een week duurde. Ik was van dienst voor de middenkust en het hinterland en kreeg meteen een helse vuurdoop”, lacht Marc Orbie.

Overname

Samen met zijn echtgenote Chantal Vanderbeke bouwde hij zijn apotheek verder uit tot een bloeiende en goed florerende apotheek in de gemeente. Na 35 jaar lieten ze de apotheek, in december 2014, over aan zoon Nicolas (44). Hij had ondertussen ook al de nodige ervaring opgedaan en zette het levenswerk van zijn ouders verder.

“Al heel vroeg wist ik dat ik ook apotheker wilde worden”, begint Nicolas zijn verhaal. “Ik ben als het ware tussen de pillen geboren. Daarnaast wilde ik ook redder aan zee zijn en beide dromen heb ik kunnen waarmaken, want tijdens mijn studies werkte ik in de vakantie als redder op het strand en hielp mee in de apotheek. Enkele jaren heb ik in de apotheek van mijn ouders gewerkt, maar tegelijk ook in heel wat andere apotheken als apotheker-vervanger. Op die manier heb ik heel wat ervaring kunnen opdoen.”

“Onze betrachting is om zoveel mogelijk diensten te bundelen op één locatie”

De laatste jaren is er heel wat veranderd, ook bij de apothekers. “Er is heel veel op ons afgekomen, heel wat bedreigingen, maar minstens evenveel opportuniteiten met nieuwe verantwoordelijkheden voor de apotheker”, geeft Nicolas mee. “Ik denk hierbij aan vaccinaties, zorggesprekken en het opstellen en bijhouden van medicatieschema’s in het kader van de huisapotheker. Het aanbod is ook sterk geëvolueerd. De tijd dat het enkel ging om bereidingen en medicatie is voorbij en het aanbod is sterk toegenomen met onder meer een groot aanbod schoonheidsproducten, sportvoeding, incontinentiemateriaal en het orthoshopgebeuren met de verkoop en verhuur van onder meer rolwagens, rollators, braces en protheses.”

Service

“Wij zijn nu ook groothandel in de verdeling van medisch materiaal voor professionals en hebben een samenwerking met een familiale onderneming voor gehoorapparaten. Het is onze betrachting om zoveel mogelijk diensten te bundelen op één locatie en op die manier een zo goed mogelijke service aan te bieden aan de klanten.”

De familie Orbie is er, niettegenstaande de schaalvergroting, in geslaagd om trouw te blijven aan het dorpse, warme en familiale karakter van de apotheek en te zorgen voor een persoonlijke aanpak met goede uitleg voor iedere patiënt. “Onze grootste troef is het vast en dynamische team dat al vele jaren grotendeels ongewijzigd is”, zegt Nicolas. “Marjan Muylle is hier al 30 jaar aan de slag, Lori T’Jaeckx 10 jaar en Bert Vanderhaeghe 8 jaar. Dit wordt aangevuld met de jeugdigheid van Jade Güszgen die ook een diploma verpleegkunde op zak heeft en de ervaring van Patricia Denys. Ook mijn partner Isabelle Denys is ondertussen ons team komen versterken. Met mijn moeder erbij werken we als het ware met drie generaties samen. Heel wat stagiaires en jobstudenten zijn ondertussen ook al de revue gepasseerd. Ons cliënteel bestaat zowel uit inwoners van Middelkerke, als tweedeverblijvers en toeristen. We hebben trouwens sinds kort een vacature openstaan voor een apothekersassistent of apotheker om ons team te versterken.”

Anekdotes

Aan anekdotes geen gebrek in apotheek Orbie. “Een visser wilde ons bedanken voor de goede zorgen en bracht wat vis binnen in een zak. Mijn moeder schreeuwde de apotheek bij elkaar toen ze zag dat de zak bewoog. De vis bleek zodanig vers te zijn dat hij nog leefde. De mooiste anekdote is die van een ondernemende tachtiger die zijn vrouw verloren had en een oogje had op een van mijn patiënten. Hij vroeg me een handje toe te steken en na een goed woordje bij de dame maakten ze een afspraak en ze zijn nu nog altijd een gelukkig paar. Zo’n dingen doen deugd”, besluit Nicolas.