De Spekke, naast webshop nu ook een fysieke winkel

Kimberly Cottignies begon tijdens de coronaperiode in 2021 met snoepwebshop ‘De Spekke’. “Mijn droom om ooit iets zelfstandigs te beginnen, kwam dan uit voor mij”, zegt Kimberly. “Nu heeft onze snoepwebshop ook een ‘fysieke’ snoepwinkel in Kasteelgoed 9 erbij gekregen waar je een aantal dagen in de week jouw favoriete snoep kan uitkiezen en kopen.”

Kimberly Cottignies (40) werkt nog altijd als zorgkundige voor I-Mens. Ze is de echtgenote van Sam Devolder en de mama van Renske (14), Jitske (13) en Bas (10).

“De droom om een online snoepwinkel te beginnen, heeft ongetwijfeld te maken met herinneringen uit mijn jeugdjaren toen ik in Meulebeke, vanwaar ik afkomstig ben, af en toe eens binnensprong in het spekkenwinkeltje aan de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand in Meulebeke waar ik voor weinig geld een beetje snoep kon kopen. In september 2021 startte ik met mijn webshop ‘De Spekke’. Die online verkoop liep al snel vrij goed. Klanten uit heel Vlaanderen deden bestellingen. Vervolgens richtte ik me ook op Nederland en ook dat lukt goed.”

Verbouwingen

“Bij speciale gelegenheden zorgden Sam en ik voor een pop-up winkeltje in de inkom van onze woning en ook dat sloeg aan. Als er geen pop-up was, belden er toch kinderen aan de deur om snoep te kopen. En ik bediende ze graag!”

Kimberly en haar man vonden dat de tijd rijp was om in hun woning een winkel in te richten. “We dienden bij de gemeente een aanvraag in om onze garage te verbouwen tot een snoepwinkel en de gemeente keurde die ook goed. Het is een winkel met een beperkte oppervlakte, maar groot genoeg om klanten te ontvangen en bedienen. En ze hebben keuze uit wel 200 verschillende soorten, snoep, geschenkmanden, snoeptaarten…. Kom gerust eens kijken. We blijven voor alle duidelijkheid ook verder online verkopen.” (Ivan Balliu)

‘De Spekke’ is open op woensdag van 13 tot 18 uur, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12 en van 13 tot 18 uur en de zaterdag van 9 tot 13 uur. Meer info op de Facebookpagina van ‘De Spekke’.