De Smaakstudio opent in de Bruggestraat in Oostkamp

Op donderdag 26 januari opende in de Bruggestraat 69 in Oostkamp de traiteurzaak De Smaakstudio. Voor Pieter Lefevere (35) en Julie Dulst (32) is dit na het opdoen van heel veel ervaring een nieuwe stap in hun professioneel leven.

Pieter en Sofie zijn de trotse ouders van een vierjarig zoontje Arthur en wonen in de Kortrijksestraat in Ruddervoorde. Beiden studeerden af aan de hotelschool Spermalie. Ze hebben elkaar leren kennen in het sterrenrestaurant Hertog Jan, waar Pieter in de keuken stond en Julie mee verantwoordelijk was voor de zaal. Pieter heeft daarvoor ook nog een tijdje in het Hof van Cleve gewerkt.

De Smaakstudio is een traiteurzaak in het hartje van Oostkamp en is gevestigd in de voormalige slagerij Verplancke. “We hebben in de coronaperiode veel kunnen nadenken over wat we nog wilden bereiken en een van onze dromen was een eigen zaak.”

Eigen stempel

“Toen dit pand op onze weg kwam, hebben we niet getwijfeld. In drie weken, tussen de sluiting van de slagerij en het openen van de Smaakstudio hebben we onze eigen stempel gedrukt op onze traiteurzaak. Ik zal de keuken voor mijn rekening nemen en Julie zal het gezicht zijn van de winkel”, weet Pieter trots te vertellen. In de Smaakstudio kun je terecht voor een uitgebreid gamma aan dagverse producten. Alle gerechten worden hier ter plaatste bereid met oog op de beste ingrediënten. Je kan het hele jaar door huisgemaakte gerechten afhalen, van apero tot dessert.

“Wij werken met verse seizoensgebonden ingrediënten, wat zorgt voor voldoende variatie in de gerechten. Naast de vele gerechtjes bieden wij ook tal van andere lekkernijen aan. Zo hebben we een mooi assortiment van charcuterie, kaas en vleeswaren. Ideaal voor uw tapasplank. Maak de maaltijd helemaal af met een van onze flesjes wijn of een heerlijk dessertje”, weet Pieter te vertellen.

(GST)

De Smaakstudio is te bereiken op 050 82 23 37. Meer info: www.de-smaakstudio.be