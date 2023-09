De Plumme zoekt overnemer wegens gezondheidsredenen: “Te lastig voor mijn rug”

Een kleine drie jaar nadat ze van start ging met kranten- en decoratiewinkeltje De Plumme in Varsenare-dorp gaat Nancy De Bruyne noodgedwongen op zoek naar een overnemer. “Door de zware rugpijnen waar ik mee kamp, kan ik niet anders.”

In het voorjaar van 2021 begon Nancy De Bruyne (52) met de uitbating van haar eigen kranten- en decoratiewinkel De Plumme in het centrum van Varsenare. In augustus vorig jaar verhuisde ze dan haar winkeltje naar een handelspand met bijhorende woning die ze aankocht in de Oude Dorpsweg. “Voorheen runde ik 14 jaar lang een kinderdagverblijf, eerst in Zedelgem en daarna in Jabbeke”, zegt de uit Blankenberge afkomstige Nancy, die nu in de woning bij haar winkeltje woont.

Mooi verhaal

In haar winkeltje brengt ze naast kranten en tijdschriften ook nog loterijproducten, papier- en schrijfwaren, geurkaarsen en decoratieartikelen aan de man en vrouw. Daarnaast fungeert de winkel ook als afhaalpunt voor postpakjes en als droogkuisservice. “Ik heb het altijd heel graag gedaan en geniet nog steeds van het contact met de klanten. Maar jammer genoeg blijft het mooie verhaal niet duren. Wegens medische redenen ben ik genoodzaakt een overnemer en dus ook huurder te zoeken voor de winkel”, getuigt Nancy. “Ik sukkel eigenlijk al jaren met mijn rug en kreeg al eerder waarschuwingen dat ik het daarom kalmer aan moet doen. Maar nu hebben de dokters me nogmaals duidelijk gemaakt dat ik deze job niet verder kan uitoefenen. De pakken kranten en tijdschriften zijn behoorlijk zwaar om te tillen en ook de postpakketjes zijn echt wel een zware last. Ik zal zeker een operatie moeten ondergaan, maar sowieso kan ik zo niet verdergaan.”

Geruststellen

“Mijn klanten wil ik wel geruststellen: ik doe zeker verder tot ik een overnemer heb gevonden. En er is wel al wat interesse. Ik hoop stellig dat het een krantenwinkel kan blijven. Wat ik zelf zal gaan doen nadien? Dat weet ik eigenlijk nog niet, maar hele dagen thuis zitten is toch ook niets voor mij. Mijn droom is dat iemand het overneemt als krantenwinkel en dat ik, als de operatie mijn rugproblemen heeft verbeterd, dan wat zou kunnen meehelpen.”