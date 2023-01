De noten van Ilse (34) en James (35) scoren in het hele land, nu openen ze winkel in Oedelem: “Je proeft het verschil meteen”

Gezond, voedzaam en lekker: ziedaar in een notendop wat je mag verwachten van de producten bij TNuts – de winkel van Ilse Bisschop (34) en James Vande Velde (35). De voorbije jaren had het koppel een eigen zaak met onder andere huisgebrande noten, zelfgemaakte smeerpasta’s, granola en zaden in de Brugse Ezelstraat. Nu verhuizen ze naar een nieuw pand in Oedelem. “We blijven ook op markten staan, maar mikken met de winkel op een ander soort verkoop”, zegt Ilse.

TNuts werd in 2016 opgericht en is het levenswerk van diëtiste Ilse Bisschop en haar echtgenoot James Vande Velde. Het koppel uit Oedelem is al vele jaren op diverse markten in de regio terug te vinden met hun aanbod aan huisgebrande losse noten en notenmixen, zaden en pitten, superfoods, gedroogd en gekonfijt fruit, verse smeerpasta’s, geroosterde of gezouten crackers en allerhande lekkers voor bij het aperitief. “Het idee ontstond eigenlijk toen ik nog als diëtiste aan de slag was. Ik raadde vaak noten aan, maar merkte dat mensen niet wisten dat die ook écht lekker kunnen zijn. Terwijl dat dus wel het geval is.”

Wat begon als een hobby, eindigde al snel in een fulltime job. Naast de markten en een webshop kreeg TNuts ook een vast verkooppunt in de Ezelstraat in het centrum van Brugge. De zaak draaide goed, maar Ilse en James besloten toch te verhuizen. Meer bepaald richting Oedelem – hun woonplaats – waar ze een winkelpand kochten in de Knesselarestraat.

Geen stockageruimte

“De winkel in Brugge draaide goed, maar we hadden er nauwelijks tot geen stockageruimte. Ook parking vinden was niet altijd evident”, legt Ilse de keuze uit. “We zijn overtuigd dat de mensen hun weg naar hier zullen vinden. Ons oog viel vorig jaar op dit pand en uiteindelijk was de beslissing snel gemaakt.” Wie de winkel binnenwandelt, kan kiezen uit een indrukwekkend assortiment van meer dan 300 producten.

Voor het koppel wachten alvast drukke tijden. Want behalve de opstart van hun nieuwe winkel, blijven ze ook leveren aan een ruime waaier winkels en kaasboeren in heel het land én blijven ze verkopen op diverse markten in de regio. “We hebben doorheen de jaren een grote groep vaste klanten opgebouwd. Mensen komen zelfs vanuit Antwerpen naar de markt in Brugge om onze producten te kopen. Een groter compliment kan je eigenlijk niet krijgen”, zegt het koppel. “Waarom we dan toch opnieuw een winkel openen? Simpel, op vraag van de klant”, zegt Ilse. “Niet iedereen heeft tijd om naar de markt te gaan. Net zoals er mensen zijn die liever niet via een webshop kopen. Zij kunnen in alle rust naar de winkel blijven komen.”

Begeleiding

In hun winkel mikken Ilse en James – die ook nog een eigen bouwfirma heeft – op een ander soort verkoop dan op de markten. “Laat ons zeggen dat het op markten allemaal net iets vluchtiger is. In de winkel kunnen we de klant nog beter begeleiden in hun specifieke wensen qua smaak. Ook cadeautjes willen we hier aanbieden”, aldus Ilse.

“En mensen die zich afvragen of onze noten dan echt zoveel verschillen met die in de gemiddelde supermarkt, moeten gewoon maar eens komen proeven.” De winkel in de Knesselarestraat 19 zal elke vrijdag open zijn van 9 tot 17 uur. Op zaterdag is dat van 8 tot 13 uur. (MM)