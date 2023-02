De Molen is tweede beste tuincentrum van Vlaanderen

Bart De Fraeye en Ann Verrue van Tuincentrum De Molen uit Moen mochten een award in ontvangst nemen en werden uitgeroepen tot tweede beste tuincentrum in Vlaanderen. De vestiging in Waarmaarde kreeg vier sterren.

De Garden Centre Quality Awards worden uitgereikt door de Belgische Tuincentra Vereniging. Hierbij werden beide tuincentra van Tuincentrum De Molen beloond en werd de vestiging in Moen zelfs uitgekozen tot tweede beste van Vlaanderen.

Zaakvoerder Bart De Fraeye legt uit: “Zowel tijdens het voorjaar als het najaar van 2022 werden de deelnemers beoordeeld door een professionele jury. Dit gebeurde op meerdere beoordelingsonderdelen om een allesomvattend oordeel van het bedrijf te krijgen. De beste bedrijven kregen een score met 4 of 5 sterren.”

In 1981 werd de grondslag van Tuincentrum De Molen gelegd door Willy en Lieve De Fraeye. Het bedrijf was toen 1000m² groot en men was vooral actief met kamerplanten, snijbloemen en het kweken van tuinplanten. In 2002 en 2003 kwamen de kinderen Bart en Katrien het bedrijf versterken. Men had toen vijf medewerkers in dienst. De activiteiten werden breder opengetrokken, zo kwam er tuinarchitectuur en een groot assortiment tuinplanten en tuinproducten bij.

In 2013 volgde de overname van Tuincentrum Wannyn te Waarmaarde (Avelgem). “Door deze overname werd de service in de streek versterkt. Tuincentrum De Molen Moen en Avelgem bieden nu aan 25 medewerkers een leuke en afwisselende Job. Ons team bestaat vooral uit floristen, tuinarchitecten en winkeladviseurs.”

De Molen

De laatste twee jaar werden beide tuincentra stevig uitgebreid om een nog breder aanbod te kunnen aanbieden en in te zetten op duurzaamheid. “Onze hoge score is dan ook de bevestiging dat we hierin geslaagd zijn. Een enorme boost voor iedereen, om onze passie voor de planten en klantvriendelijk verder uit te breiden.”, aldus Bart.

We waren toch ook benieuwd vanwaar de naam ‘De Molen’ komt. “Die naam ontstond vanuit de plaats waar het bedrijf in Moen nu gelegen is. Tot 1959 stond er een grote houten molen.”, verduidelijkt Ann.

Naast het tuincentrum beschikt men ook over een eigen kwekerij, zo’n 2 km verderop. “Ter plaatse wordt niet verkocht aan particulieren. De hoofdactiviteit van deze kwekerij ligt vooral in het kweken van haagplanten, bodembedekkers snoeivormen, kerstbomen, éénjarigen en terrasplanten. We beschikken er over 4ha vollegrondsteelt en 2000 m² glasteelt. Naast distributie naar de eigen tuincentra, gaat ook heel wat naar de grootdistributie.”, besluit Bart De Fraeye. (GJZ)