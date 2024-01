De Mailingman en Formail gaan samen verder

Een serieuze fusie in de West-Vlaamse sector van postdiensten: Formail uit Kortrijk en De Mailingman uit Heule slaan de handen in elkaar. Dat schrijft de ondernemerswebsite Made In West-Vlaanderen. Ze opereren voortaan vanuit Heule onder de vlag van De Mailingman.

“Door de klantenportefeuilles en de expertise van beide partijen te bundelen, willen we sterker staan en verder blijven groeien”, stellen de beide zaakvoerders Stan Callens en Joost De Brauwer unisono. Beide kmo’s bieden een brede waaier van diensten aan op het vlak van postdiensten en gaan nu dus samen verder. In de praktijk worden alle diensten van Formail geïntegreerd in de structuur en organisatie van De Mailingman.

De Mailing zag begin jaren 90 het levenslicht onder impuls van Stan Callens, intussen in Heule en omstreken bekend als Stan De Mailingman. Het bedrijf groeide uit tot een stevige private speler in de postsector. Sinds enkele jaren wordt Callens bijgestaan door zijn zoon Siebe. Met de integratie van Formail schrijft De Mailingman een nieuw hoofdstuk bij in het mooie groeiverhaal van het Heuls bedrijf. Formail werd dan weer 25 jaar geleden opgericht door Joost De Brauwer, die na de overdracht nieuwe horizonten gaat verkennen. (JF)