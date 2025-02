“De kroonprins van Koeweit bestelde hier vijf limousines”: Ronny (75) runt al 55 jaar zijn eigen autobedrijf in Oudenburg

Ronny Schoutteet (75) werd al op jonge leeftijd ondergedompeld in de wereld van de mechaniek. Na de schooluren, in het weekend en tijdens de schoolvakanties werkte hij samen met zijn vader en broers aan auto’s. Deze passie leidde na zijn studies auto-engineering A1 in 1970 tot de oprichting van de eenmanszaak Autobedrijf Ronny Schoutteet in Roksem. Internationaal bekend werd hij met zijn limousines.

Het bedrijf groeide en spitste zich toe op de import en export van voertuigen, zowel nieuw als tweedehands, carrosseriebouw, herstellingen en onderhoud. Maar Ronny had grotere ambities. Boven op deze activiteiten begon hij met een specialisatie die hem internationaal op de kaart zou zetten: de bouw van limousines.

“Op mijn dertigste ging ik op zakenreis naar de States”, vertelt Ronny. “Daar raakte ik gefascineerd door de luxueuze limousines en besloot ik bij verschillende bouwers langs te gaan om kennis op te doen. Toen ik weer thuis was, vertelde ik mijn vrouw dat dit was wat ik wilde doen. Ik maakte zelf de ontwerpen en begon plannen te smeden.”

Rijke Arabier

Tijdens een vakantie aan de Côte d’Azur logeerden Ronny en zijn vrouw in een bescheiden hotel naast het luxueuze Hyatt hotel. “Ik zei tegen mijn vrouw dat ik liever daar zou logeren, al was het daar eigenlijk te duur voor ons. Uiteindelijk stemde ze toe en boekten we een kamer. Omdat onze kamer nog niet klaar was, moesten we wachten in de bar. Daar ontmoette ik een Arabier die een dikke sigaar rookte. We raakten aan de praat en ik toonde hem mijn tekeningen. Er was meteen een klik. We mochten in zijn suite logeren in het hotel en hij nam de kosten voor spijs en drank voor zijn rekening. We wisten niet wat ons overkwam. Hij nodigde ons uit in Antibes, we gingen samen eten in Monaco en uiteindelijk gaf hij me mijn eerste grote opdracht: een verlengde Mercedes S-Klasse limousine.”

Maatwerkversies

Onder de naam ‘Ronny Coach Building Company L’Etoile’ bouwde hij maatwerkversies van Mercedes-Benz en Rolls-Royce, wat hem een sterke reputatie opleverde in de wereld van luxevoertuigen. De Arabier, een invloedrijke invoerder van Pepsi Cola in Saudi-Arabië, was onder de indruk van het vakmanschap. “Je zal nog van me horen”, zei hij. En inderdaad, Ronny kreeg een telefoontje. “De Arabier zat met de kroonprins van Koeweit in een hotel net over de grens met Monaco en ik moest meteen komen. In die tijd hoefde je nog geen ticket op voorhand te reserveren, je reed gewoon naar Zaventem, kocht een ticket aan de balie en nam het vliegtuig”, vertelt Ronny.

De kroonprins wou eerst één limousine bestellen maar Ronny zag een kans. “Waarom geen vijf?”, vroeg hij lachend. De prins stemde in en dat was het begin van een reeks grote opdrachten. “De eerste van de vijf die klaar was, heb ik zelf geleverd in Marbella en ik heb van de gelegenheid gebruikgemaakt om er ‘s nachts mee aan de discotheken te staan, de ene prins na de andere kwam naar buiten. Dat leverde me nog meer opdrachten op. Het was een fantastische tijd.”

Mooi avontuur

Ronny herinnert zich ook hoe hij in 1984 met zijn limousine aanwezig was op het Wereldsalon van Genève. “Ik was de enige die daar met een limousine stond. Dat was echt een memorabel moment”, glundert hij. Zijn bedrijf groeide uit tot een bloeiend atelier met 25 werknemers. Maar de eerste Golfoorlog zorgde voor een sterke daling in de vraag, waardoor hij zich meer op de Amerikaanse markt ging richten. Daar kwam na een tijdje een eind aan door de strenge Grey Market-reglementeringen, waarbij de invoertaksen voor luxewagens extreem hoog werden. Vervolgens richtte hij zich op Japan, maar na een succesvolle periode van vijf jaar zakte ook daar de markt ineen.

Ondanks de uitdagingen kijkt Ronny met trots terug op zijn carrière. “Dit avontuur, van onze eerste op maat gebouwde limousine tot een internationaal gevestigde naam in de autotechniek, toont aan dat doorzettingsvermogen en vakmanschap altijd hun weg vinden, zelfs in een veranderende markt.” Ronny runt het autobedrijf voort met zijn dochters, zijn vrouw Christiane werkt mee achter de schermen.