De Kringwinkel Kust opent pop-up locatie in de Kapellestraat

In augustus sluit de Kringwinkel in de Torhoutsesteenweg voor minstens zes maanden de deuren voor een renovatie. Tot minstens eind dit jaar en sinds vrijdag kunnen mensen terecht in een pop-up winkel in de Kapellestraat. “We mikken hier eerder op de passanten”, klinkt het.

Het pand in de Torhoutsesteenweg wordt gerenoveerd en heringericht. Na het bouwverlof gaat de winkel dicht. De werken zouden zo’n zes maanden in beslag nemen en dus moest directeur Bart Herremans op zoek naar een oplossing. Die vond hij in een leegstaand pand in de Kapellestraat, de drukste winkelstraat van de badstad.

“Meestal zitten kringwinkels in panden die net iets goedkoper zijn, maar voor deze pop-up wilden we een stap verder gaan”, verklaart Herremans. “Bovendien kregen we hier dankzij Economisch Huis Oostende een opportuniteit. Normale kringwinkelklanten zijn klanten die echt De Kringwinkel willen bezoeken. Op deze locatie zullen we ook toevallige passanten over de vloer krijgen.”

De vernieuwde winkel in de Torhoutsesteenweg moet een parel worden op vlak van circulaire en duurzame beleving.

Aan vernieuwing toe

“We zitten al in de Torhoutsesteenweg sinds het jaar 1996. Het pand was dus wel eens aan vernieuwing toe. We willen dat de bezoekers de kringwinkel nog beter leren kennen, zodat ze weten waarvoor we staan: het lokaal binnenbrengen van goederen, het lokaal hergebruik van goederen en de lokale tewerkstelling van mensen. Dat moet daar allemaal tot zijn recht komen”, aldus de directeur.

De Kringwinkel kust heeft winkels in Oostende, Bredene, Middelkerke, Gistel en Ichtegem. Als maatwerkbedrijf stelt De Kringwinkel Kust 110 mensen te werk onder verschillende statuten.

