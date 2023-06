De Kringloopwinkel opent pop-up in Ring Kortrijk

Van vrijdag 30 juni tot en met zaterdag 29 juli opent De Kringloopwinkel een pop-upwinkel met zomerkledij in het winkelcentrum Ring Kortrijk. De winkel bevindt zich op de eerste verdieping waar Rituals te vinden was.

De Kringloopwinkel is heel enthousiast dat Ring Kortrijk kiest voor de verkoop van herbruikbare spullen om het aanbod van het winkelcentrum tijdelijk te verrijken met zomerkledij en -accessoires voor haar en voor hem. De winkel opent op 30 juni, naar aanleiding van de Eco-Days van 30 juni tot en met 2 juli in Ring Kortrijk. Op dit event pakt De Kringloopwinkel overigens ook uit met een stand met workshops.

De Kringloopwinkel bevordert als maatwerkbedrijf onder het motto ‘Nieuw is zo passé’ het lokaal hergebruik van spullen, door ze plaatselijk in te zamelen, sorteren en te verkopen via zijn winkels. De opbrengst van deze activiteit – dus ook van de pop-up – wordt geïnvesteerd in de sociale tewerkstelling van mensen die anders geen of heel moeilijk een job vinden. Hiermee maakt De Kringloopwinkel ook het verschil met andere tweedehandswinkels.