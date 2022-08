De Kazerie trekt naar de markten

Brecht Tieberghien (25) en Laurien Vereecke (26) namen een kaaskraam over en zijn voortaan zowat elke dag op een markt te vinden. Met De Kazerie biedt het koppel een ruim aanbod aan kazen aan. Daarnaast verkopen ze ook charcuterie.

“Het kriebelde al een tijdje om zelfstandig te worden”, vertelt Laurien. “We wilden daarbij vooral iets samen doen. Ik werkte gedurende zes jaar bij Slagerij Dries in Roeselare en had daarnaast nog een flexi-job bij een kaaskraam. Toen we de kans kregen om een kaaskraam over te nemen hebben we toegehapt. Eigenaars Freddy en Sarah waren al 43 jaar actief met hun kraam en waren dus gevestigde waarden.” Brecht en Laurien doopten de naam van het kraam om tot De Kazerie. “Mijn zus gaf de insteek voor die naam”, weet Laurien.

Nieuwe standplaatsen

“We namen ook de standplaatsen van de vorige eigenaars over”, pikt Brecht in. “Op dinsdag zijn we in Oostduinkerke te vinden, op woensdag in Brugge, op donderdag in Oostende, op vrijdag in Koksijde en op zaterdag in De Panne. We voegden daar ook twee plaatsen in eigen streek aan toe. Voortaan hebben we op vrijdagnamiddag een stek op de markt in Staden, terwijl we op zondag ook de markt in Hooglede aandoen. Enkel op maandag rijdt ons kraam niet uit.”

We bieden kazen aan die je niet snel ergens anders zal vinden

“We bieden onze klanten een heel ruim aanbod van onder andere Franse, Zwitserse en Italiaanse kazen aan”, legt Laurien uit. “Daarnaast focussen we op de betere Belgische kaas. We bieden ook kazen aan die je niet snel ergens anders zal vinden. De vorige eigenaar verkocht ook charcuterie. Dat behouden we, maar we gaan het aanbod wat minderen. Voorts kan je bij ons ook terecht voor tapas en kaasplanken.”

(BCH)

Info rond De Kazerie op de Facebook- en de Instagrampagina en via info@dekazerie.be.