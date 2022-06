De Kaasfee opent nieuwe vestiging in Knokse Bayauxlaan

Wie de smaakpapillen wil verwennen kan sedert donderdag in de Knokse Bayauxlaan terecht. De Kaasfee uit Oostkamp opende in de zijstraat van de Lippenslaan een tweede vestiging waar ruim 200 kazen de zinnen prikkelen.

“Kaas is voor mij al sedert mijn jeugd een passie”, vertelt zaakvoerster Kathy Bruynooghe. “Tien jaar geleden openden we aan de kerk in Oostkamp een eerste Kaasfee. Momenteel draait onze zaak op het enthousiasme en de creativiteit van tien collega’s.”

“In onze eigen atelier maken we de lekkerste gerechten zoals kaaskroketten en taart, tapenades, gekruide kazen, gemarineerde Feta, verwen- en aperoschotels… Ondertussen werd Knokke-Heist onze tweede thuis. Mijn echtgenoot Kristof Van Overbeke is lid van de Famous-petanque club. Net als mijn vader en mijn twee zonen was ik redder in Knokke-Heist.”

Geen moment geaarzeld

“Toen we het pand aan de Bayauxlaan nummer 4 ontdekten, aarzelden we geen moment: het vroegere strijkatelier is de geschikte plaats voor een tweede vestiging. In ons aanbod zitten meer dan 200 kazen, allerlei delicatessen en bijhorende wijnen. Echte, pure, zachte smaken zoals vroeger. Authenciteit, ontdekkingen, kazen die verbazen, de sensatie van het proeven… daar hou ik van.

Komt tijdens de openingsweek alvast even binnengluren en proeven. Wij zetten alvast iets lekkers klaar . Een stijlvolle goodiebag valt alvast elke klant te beurt.”

De Kaasfee is elke dag open van 9uur tot 18u30. Op woensdag gesloten.

(DM)