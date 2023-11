De Fruitgarden uit Waardamme ontvangt award Ondernemen

Oostkamp: Naar aanleiding van de Dag van de ondernemer reikt 8020Blauw dit jaar haar award Ondernemen uit aan Greta Gyssels van de Fruitgarden in Waardamme.

De Fruitgarden is een warm familiebedrijf dat zich dagdagelijks inzet om haar klanten te verwennen. Greta Gyssels zorgt samen met drie van haar vijf kinderen in hun prachtige winkel in Waardamme voor verse groenten en fruit, maar ook voor vele zelfgemaakte producten, zoals sauzen, confituur, slaatjes en granola. De fruitgarden is ontstaan in 1986 als een bescheiden groente-en fruitzaak in de Hertsbergestraat.

“De Fruitgarden is een toonbeeld van vastberadenheid en ambitie geworden. Na enkele verhuizingen en een grootschalige investering drie jaar geleden, pronkt de winkel nu als een schitterend visitekaartje voor onze gemeente, waar talloze klanten met plezier komen winkelen. Onze Oostkampse ondernemers doen onze gemeente bruisen, ze zorgen voor werkgelegenheid, ze ondersteunen het lokale weefsel, ze geven schwung aan onze dorpskern en voorzien ons van onze nodige producten en diensten.”

“Om onze dankbaarheid te uiten hiervoor, kiezen we elk jaar een ondernemer die we graag in de spotlight zetten. Ons bestuur koos dit jaar voor De Fruitgarden uit Waardamme in de Kortrijksestraat 383”, weet Kristof Van Hoye te vertellen.

Bloemen en chocolade

Greta was zeer blij met deze award. “Het is altijd leuk om zo verrast te worden ‘s morgens vroeg. Met de fruitgarden trekken we volop de kaart van kwalitatieve en lokale producten in een mooi kader en een gezellige sfeer. Daarvoor werken we iedere dag zeer hard en worden onze inspanning gewaardeerd door onze klanten. Ik ben dan ook zeer blij met deze erkenning. We zullen onze award met veel trots ophangen in onze winkel”, besluit Greta Gyssels die naast de award ook een mooi boeket bloemen en een assortiment Oostkampse chocolade mocht in ontvangst nemen.