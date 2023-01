De beste croissants vind je hier: bakkerij Du Littoral uit Koksijde wint prestigieuze awards

Bakker Thomas Verbeke en patissier Remi Decae van bakkerij Du Littoral in de Zeelaan vielen in de prijzen tijdens de Golden Croissant-wedstrijd. Ze sleepten er zowel de zilveren als de gouden award in de wacht.

Bakkerij Du Littoral is al meer dan zeventig jaar een begrip in de Koksijdse Zeelaan. Twaalf jaar geleden nam Thomas Verbeke (42) de zaak over. “Kwaliteit is natuurlijk heel belangrijk voor ons. Precies daarom besloten we om vorige week deel te nemen aan de eerste editie van Golden Croissant. Dat is een nationale wedstrijd die tijdens de beurs Saveurs & Métiers op poten werd gezet door Les Ambassadeurs du Pain. Zo’n vijftig Belgische bakkers schreven zich er voor in”, vertelt hij.

Twee awards

Patissier Remi Decae won de gouden award voor de traditionele croissants, zoals die al jaren in de toonbank liggen bij Du Littoral. Thomas zelf veroverde de zilveren award met een gefermenteerde versie van het gebak, die momenteel nog in de testfase zit.

“Die heeft een langere rijstijd en benadert de smaak van de typisch Franse croissant beter. Ik wil die nu verder op punt stellen, om ze dan volgend jaar in de winkel aan te bieden. Dit is in ieder geval een mooie erkenning uit de bakkerswereld en een duwtje in de rug om hiermee voort te doen”, reageert Thomas.

Grote vraag

Ondertussen merken ze hier deze week een grote vraag naar de vertrouwde croissants. “Onze awards kregen een mooie plek in de winkel en bovendien was het dan nog eens de week van de croissant”, verklaart verkoopster Tessa Devreker die meerverkoop. Wie ook nog die beste croissants van ons land wil proeven, weet dus waarheen!