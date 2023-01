De bakkerij is nu ook een brasserie: Anneke Snoeys heeft zaak van Bianca Vanlerberghe stevig uitgebreid

Jarenlang heeft Bianca Vanlerberghe in de Jonkershovestraat Bakkerij en voeding Bianca uitgebaat. Nu ze met pensioen gaat, heeft ze haar zaak verkocht. De nieuwe eigenares Anneke Snoeys heeft de bakkerij uitgebreid tot Bakkerij-Brasserie Bij Anneke.

Bianca Vanlerberghe (64) is de partner van Frans Luca en de moeder van Delphine en Geraldine, die haar vier kleinzonen bezorgden.

“Ik startte in 1974 als kapster en dat deed ik tot 1998, toen mijn dochter Delphine het kapsalon overnam. Op dat moment maakte ik de switch naar de bakkerij”, vertelt Bianca. “Nu ik met pensioen ga, ben ik in het gewone leven gestapt, samen met mijn vriend Frans, en dat is wel even wennen. Ik heb het heel mijn leven druk gehad, en had geen tijd gehad om mijn werk te combineren met een hobby. Het wordt dus nog even zoeken wat mij het beste ligt als hobby.”

Het contact met de klanten mist Bianca nu al heel erg. “Doordat ik mijn hele leven in Jonkershove woon, kennen de mensen mij en ik ken ook heel wat mensen. In de winkel maakten ze een praatje, vertelden over lief en leed, en dat mis ik wel. Maar ik blijf in Jonkershove wonen en zal nog heel graag contact onderhouden met de mensen. Het is heel leuk als ik op straat iemand tegenkom om eens een praatje te maken, gewoon eens te vragen hoe het gaat en dan wat verder te babbelen. Ik wil bij deze ook nog eens extra alle klanten bedanken: het was fijn om hen een zaak uit te bouwen. We zien elkaar nog wel!”

’t Wokploatje

Anneke Snoeys (55) is partner van Jean Bouckaert, en geen onbekende in de gemeente. Een zestal jaar geleden verhuisde ze vanuit het Kempense Hoogstraten naar het West-Vlaamse Houthulst, waar ze een zaak startte. In april 2021 begon ze in de Kerkstraat in Houthulst met wok aan huis onder de naam ‘t Wokploatje.

Ik mis mijn klanten nu al, en wil ze echt bedanken

“Het werd er al snel te klein en toen D’Oude Bakkerij in Jonkershove vrijkwam, besloten Jean en ik om onze zaak naar daar te verhuizen”, vertelt Anneke. “In juli 2021 konden we daar openen: mensen konden er gezellig komen eten, er was een feestzaal die we verhuurden, en de keuken was in orde. Toen we zagen dat de bakkerij van Bianca te koop was, hebben we niet lang getwijfeld. Nadat we het pacht bezocht hadden, besloten we het te kopen en anders in te richten. Er kwam heel wat werk bij kijken: de winkel werd omgebouwd tot brasserie, en waar de garage was is nu de bakkerij. We besloten de naam eenvoudig te houden, en het is dus ‘Bij Anneke’ geworden.”

In de bakkerij is nog altijd hetzelfde assortiment brood, patisserie, beleg en voeding te vinden.

“De croissants en de eclairs worden in huis gebakken. Verder zorgen we uiteraard ook voor vers brood en pistolets. De bakkerij is open vanaf 5.30 uur ‘s morgens tot 18 uur, ook op zondag. De sluitingsdag is de maandag”, vertelt Anneke. “Daarnaast is er nog de brasserie, die open is van maandag tot donderdag van 10 tot 18 uur, op zaterdag en zondag vanaf 9 uur tot 20 uur, en ook op maandag gesloten is.”

In de brasserie kan men terecht voor soep, snacks, een wokpannetje, scampi, spaghetti en desserten, waaronder diverse soorten ijs, pannenkoek, wafels en gebak. (ACK)