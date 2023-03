De Arend steekt 230.000 euro in ecologische wellness

Na corona is onze reishonger groot, en tegelijk hebben we meer aandacht voor duurzaamheid en milieubewustzijn. In Gastenverblijf De Arend is daarvoor grote moeite gedaan, met een investering van liefst 230.000 euro in ecologie en wellness.

Al meer dan tien jaar runt Tania Clarys (54) samen met haar man Olivier Willaert (53) in de Marktstraat een ijssalon en gastenverblijf De Arend, genoemd naar de voormalige kledingzaak van de familie Dobbelaere. Het pand dateert van net na de Eerste Wereldoorlog. Het typische Vlaamse huis telde twaalf kamers, die werden heringericht tot zes kamers.

Tijdens de coronaperiode namen de zaakvoerders de tijd om hun zaak te verduurzamen. Ze klopten aan bij Westtoer, die via het project Facet gratis advies gaf. Toerisme Vlaanderen voorzag de nodige financiële impulsen met het Stimulus-project. De ondernemers investeerden in milieuvriendelijke installaties, waaronder 26 zonnepanelen.

Waterstofcentrale

“Mijn vrouw had het lumineuze idee om van de ontbijtruimte, die overdag leegstaat, een ijssalon te maken. Maar tegen dat je een pot ijskreem gemaakt hebt met duurzame energie, moet je al wat zon hebben”, zegt Olivier Willaert. “Westtoer adviseerde ons te investeren in een waterstofcentrale. Daarin wordt aardgas onder hoge druk gekraakt tot waterstof, waardoor de uitstoot van CO₂ drastisch vermindert. Die waterstof is de basis voor onze elektriciteit. Dit was de eerste waterstofcentrale in een B&B, waarvoor we wel een stuk leergeld betaald hebben”.

“Mensen zijn op zoek naar laagdrempelige luxe. Iedereen zoekt een goedkope vakantiebestemming die net iets beter is dan thuis. Sommigen willen hiervoor 150 tot 250 euro per nacht betalen. Hier varieert de kamerprijs, afhankelijk van het seizoen, tussen 127 en 166 euro per nacht. De prijs is wel met vijf euro gestegen”, zegt Tania Clarys. “We kiezen liever voor een totaalprijs dan voor allerlei extra kosten die er achteraf nog bij komen.”

Beleving

Maar met zonnepanelen, batterijopslag, waterstofcentrale, isolatie, airconditioning en warmtepompen creëer je geen beleving. Het project Beleef West-Vlaanderen kwam op de gepaste tijd. Er werd opnieuw een dossier ingediend, dat 7.750 euro opleverde. Zo werd de stadstuin omgevormd van een wildernisje in een groene wellness met hot tub, sauna en openluchtzwembad. “Maar ook het samenstellen van een dossier vraagt energie. Daardoor zien veel collega’s het niet zitten. Wij wilden inspelen op de trends”, zegt Olivier. Daarom gingen ze opnieuw te rade bij een expert.

Managementexpert Liesbet Billiet ziet De Arend als een gastenverblijf dat voortdurend op zoek is naar de balans tussen genieten en duurzaamheid. En mensen kiezen ook bewuster bij het reizen.

Ontdekken

“Hierbij is duurzaamheid een bewuste keuze en is De Arend wel een trendsetter”, zegt Billiet. “Wat ook belangrijk is, zijn de onbewuste ontdekkingen. De mensen willen ter plaatse nog eens verrast worden. In de gang hangt een opslagbatterij. De meesten proberen dat lelijk ding weg te stoppen. Maar door het feit dat je het ziet, wordt dit het gespreksonderwerp. Idem met het schilderij van de koe, een kunstwerk van Charlotte De Cock. Wat zit hier achter? Mensen willen het verhaal horen achter die eyecatchers.”

“Sinds covid zijn we ook allemaal onszelf tegengekomen en hebben we de vraag gesteld: willen we aan dit tempo verder doen? We zijn op zoek gegaan naar de betere balans, en wellness is belangrijk geworden bij onze reiskeuze. Ook belangrijk is de hybrid hospitality. Vroeger zeiden de grootouders: als het voor de kinderen goed is, is het voor iedereen goed. Nu willen ouders en grootouders dat het ook voor hen goed is. Je moet voor iedereen iets tofs hebben.”

In De Arend slapen de kinderen in een ijssalon. Dat is alvast iets tofs, toch? (PG)