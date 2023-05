De 7 Zonden in Kortrijk wordt Bistroteca Fiore: “Na anderhalve maand verbouwen, zijn wij er eindelijk klaar voor”

Vanaf morgen, donderdag, openen Rinke Soubry (39) en Matteo Fiore (43) hun authentiek Italiaans restaurant ‘Bistroteca Fiore’ in de Leiestraat 22 in Kortrijk. Dat is in het gewezen pand van De 7 Zonden. “Geen gedoe, veel smaak”, zegt het Kortrijkse koppel.

Bistroteca Fiore brengt de authentieke Italiaanse keuken naar het centrum van Kortrijk. “We kiezen voor een losse sfeer zonder gestes waarbij we onze gasten hartelijk ontvangen”, zegt Rinke, die net zoals haar zus Joke, uitbater van Cafe Fernand, al lang in de horeca staat. “Op onze kaart staan eerlijke en seizoensgebonden gerechten gemaakt met kwalitatieve ingrediënten. Onze olijfolie komt bijvoorbeeld rechtstreeks van een olijfboer en onze tomaten van Sicilië. Je proeft het verschil. Ik kies met veel aandacht mijn producten en waar ze vandaan komen, nooit verder dan van Europa. Goed eten zonder veel gedoe en aan een treffelijke prijs, dat is Bistroteca Fiore”, zegt Matteo.

Congé-gevoel

Zijn vader is van Puglië, het zuiden van Italië. De gepassioneerde kok heeft voor De 7 Zonden eveneens zes jaar een restaurant gehad in Patershol in Gent. “Ik heb altijd graag Italiaans gekookt. Ik kan uiteraard ook een vol-au-vent maken, maar we kiezen voor één keuken. Dan bedoel ik niet de klassieke spaghetti bolognaise of carbonara. Hier eet je alsof je in een pittoresk stadje in Italië bent. We willen mensen het gevoel geven dat ze even op congé zijn, niet alleen met onze keuken, maar ook met de ambiance.”

“Inderdaad, het totaalpakket telt”, onderstreept Rinke. “Als mensen binnenkomen, zijn ze direct gezien en moeten ze zich welkom voelen. Bij Bistroteca Fiore moet je kunnen ontspannen en genieten.”

Matteo’s Misto

Een aanrader op de eetkaart is Matteo’s Misto. Het deelgerecht aan 29 euro per persoon kan je enkel ’s avonds bestellen. “De tafel staat vol met verschillende hapjes, zowel klassiekers en ontdekkingen, bedoeld om op het gemak te delen en te genieten. Bereide groentjes, salumi, kazen, olijven, pasta, dips, crostini, enzovoort”, vertelt Rinke

Ook de drankkaart bestaat uit een 40-tal exclusieve Italiaanse wijnen (die je zelf mag ontdekken en uitkiezen in hun wijnhoek), een elftal Belgisch-Italiaanse bieren en Italiaanse frisdranken met uitzondering van cola (zero), homemade limonade en icetea. Uiteraard kan de huisgemaakte Limoncello Fiore niet ontbreken. Je kan tevens een fles aankopen als geschenkartikel.

Courgettebloem

Het logo van het restaurant is een courgettebloem. “Fiore betekent bloem en de courgettebloem is eetbaar. De rode kleur doet denken aan een vlam, de Italiaanse passie”, glimlacht Rinke naar Matteo. Naast de naam en de kaart werd ook het interieur aangepast. De voorheen lange toog maakte plaats voor extra tafels. De bar bevindt zich nu aan de ingang van het restaurant en logischerwijs dichter bij het terras. De ruimte kan eveneens afgehuurd worden voor privéfeesten tot 120 personen.