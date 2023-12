Davy Verschelde biedt winteropvang voor buitenplanten: “Ze krijgen hier de beste zorgen”

Winterstallingen voor caravans, mobilhomes, auto’s en boten zijn alom bekend. Maar Palm3-4You biedt in hun serres aan de Gapaard in Pollinkhove, deelgemeente van Lo-Reninge, nu ook een winteronderkomen aan voor vorstgevoelige buitenplanten. “We verzorgen de planten de hele winter en houden ze in conditie”, zegt zaakvoerder Davy Verschelde.

De eerste winterprik met sneeuw en vriestemperaturen is al achter de rug. Voor wie buitenplanten heeft het sein om voor hun vorstgevoelige exemplaren een warmer onderkomen te zoeken. Palm3-4You, een groothandel in onder meer mediterrane bomen en bekendstaat voor de import en verkoop van vaak heel oude palm- en olijfbomen, reikt nu ook een oplossing aan voor mensen die tijdens de winter geen blijf weten met hun vorstgevoelige buitenplanten. “We bieden voor hen een winterstalling aan”, zegt Davy Verschelde. “We verzorgen, bewateren, bemesten en snoeien de planten de hele winter door zodat ze volgend jaar in prima conditie terug naar de eigenaar kunnen. Ook voor het ophalen en terugplaatsen kunnen ze op ons rekenen.”

Uniek in regio

“Wij leveren tijdens de zomer vaak palmbomen aan beachbars aan de kust”, legt Davy Verschelde uit van waar het idee komt. “In de winter stallen we die bomen in onze serres tot wanneer de kans op vorst verdwenen is, vaak tot april. Maar ook particulieren die bijvoorbeeld een terras hebben, maar onvoldoende ruimte om hun planten ’s winters binnen te plaatsen, kunnen bij ons terecht. De kostprijs bedraagt 8 euro per vierkante meter per maand, exclusief transportkosten voor het halen en terugbrengen.”

Palm3-4you is met hun winterstalling uniek in de regio. “Voor zover ik weet, is er hier in de streek niemand die deze service aanbiedt”, besluit Davy Verschelde. “In het Antwerpse zijn er wel enkele winterstallingen voor buitenplanten.”