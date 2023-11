Davy (46) en Sofie (47) openen bakkerij in Vuurtorenwijk na maand renoveren: “Wij geloven nog in deze buurt”

De ene na de andere handelaar mag de laatste jaren de Oostendse Vuurtorenwijk dan wel verlaten, toch zijn er nog handelaars die geloven in de wijk en investeren in hun zaak. Sofie Derynck (47) en Davy De Witte (46) sloten een maand lang hun bakkerij in de Voorhavenlaan om die volledig te renoveren. “Wij geloven in het potentieel van deze wijk”, klinkt het.

Op de Vuurtorenwijk waren vroeger heel veel kleine zelfstandigen actief, maar de laatste jaren verdween de ene na de andere winkel. Ook bakkers waren er in overvloed, maar op vandaag zijn er echter nog twee echte warme bakkers. Een daarvan staat ondertussen ook over te nemen. Vier jaar geleden begonnen Sofie en Davy aan een avontuur op de Vuurtorenwijk na het succes van hun bakkerij in de Nieuwpoortsesteenweg.

Al tweede bakkerij

“We startten in Mariakerke in 2007 al”, vertelt Sofie. “Op dat moment namen we de bakkerij over van mijn papa: vandaar ook de naam ‘Devooght – De Witte’. “Een viertal jaar geleden besloten we nog een stap verder te gaan. Deze bakkerij kwam leeg te staan en we besloten om de zaak over te nemen en zo een tweede bakkerij te starten.”

“Veel handelaars zijn hier weggetrokken, maar de mensen hier mogen niet aan hun lot overgelaten worden”

Met succes, want twee bakkerijen in een wijk waar ruim 6.000 mensen wonen, is geen al te grote luxe. “Het is goed dat de mensen hier nog een warme bakker hebben, want we zijn een uitstervend ras. De ene na de andere verdwijnt, dat is met slagers hetzelfde. Maar toch geloven wij nog in de stiel, net zoals we nog in deze wijk geloven. Veel handelaars zijn hier weggetrokken, maar de mensen op deze wijk mogen niet aan hun lot overgelaten worden. Er is amper nog een grootwarenhuis en ook de banken zijn hier verdwenen. Wij proberen toch nog dat lichtpuntje te zijn voor de mensen die hier wonen”, aldus Sofie.

Broodautomaat

Net daarom besloten Davy en Sofie om te investeren in hun bakkerij in de Vuurtorenwijk. “We hebben de bakkerij volledig vernieuwd”, zegt ze. “Nu is het interieur quasi hetzelfde als het interieur van de bakker in de Nieuwpoortsesteenweg. Binnenkort komt hier ook een broodautomaat zodat mensen hun brood kunnen kopen buiten de openingsuren. Zeker met het zicht op een eventuele overname of sluiting van de andere bakkerij in de wijk is dit absoluut een meerwaarde.”

Echt familiebedrijf

Het gaat om een grote investering. “We spreken al snel over enkele honderdduizenden euros, maar die zijn het meer dan waard. We zijn eigenlijk een familiebedrijf. Naast ikzelf en mijn man werkt ook Kenzo De Witte, onze zoon, mee in het bedrijf. Ook mijn broer en zijn vrouw werken bij ons. Maar ook ons personeel beschouwen we als familie. Alles wordt in Mariakerke gebakken en gemaakt en Kenzo komt dan elke morgen de winkel in de Vuurtorenwijk vullen”, besluit Sofie.