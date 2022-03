David Van Steenkiste opent Demo Tower Farm in Tielt

David Van Steenkiste (33) startte samen met investeerder Marc Coucke Plant-T op. Dat bedrijf is toegewijd aan het kweken van groenten, fruit, kruiden en bloemen met behulp van ecologische verticale plantentorens. Sinds kort is er een Demo Tower Farm in Tielt langs de Wingensesteenweg te vinden.

David Van Steenkiste is kok van opleiding en volgde les in Hotelschool Spermalie in Brugge. Van jongs af aan was hij echter gepassioneerd door kruiden en hij maakte van zijn passie zijn beroep. Vele uren was hij te vinden in zijn grote kruidentuin. Hij richtte het bedrijf Herbas op, waarmee hij kruiden en eetbare bloemen aan sterrenchefs in België en Nederland leverde. Eind 2020 verkocht hij het bedrijf en ging hij van start met Plant-T.

“Meer en meer ondervond ik hinder in mijn tuin en dit door de klimaatsveranderingen en de daarbij horende droogte”, vertelt David. “Ik ging op zoek naar een alternatieve, ecologische methode om planten te kweken. Ik las ergens het concept rond plantentorens dat in Amerika al geruime tijd in gebruik is, de zogenoemde Tower Farms. Per toeval vertelde ik wat meer over mijn idee aan Marc Coucke. We gingen samen aan tafel zitten en hij besloot om met zijn investeringsmaatschappij Alychlo samen Plant-T ‘Vertical Farming’ op te richten.”

Tal van voordelen

De kweektorens bieden heel wat voordelen en de verticale landbouw reikt de toekomst een hand toe. “Verticale landbouw of kweken in plantentorens betekent puur natuur werken, besparen op water, besparen op ruimte, milieuvriendelijk werken en volledig pesticidevrij kweken. De torens zijn in twee formaten verkrijgbaar en zijn vervaardigd uit gerecycleerd plastic. Kweken kan zowel binnen als buiten gebeuren. Zaden worden in een klein blokje van natuurlijke steenvezels geplaatst voor een kiemproces zonder aarde. Als de zaailingen klaar zijn, worden ze in de kweekholtes van de toren gestopt, zodat de wortels van de planten in de toren kunnen groeien. Door het ingenieus bevloeiingssysteem worden de wortels van de planten gevoed en kan het watergebruik gereduceerd worden.”

De kweektorens zijn vervaardigd uit gerecycleerd plastic

“Onkruid wieden is voortaan verleden tijd. Dit alles betekent een zinvolle situatie voor heel wat doelgroepen. Particulieren die op een kleine oppervlakte planten willen kweken, chefs die in hun restaurant een eigen kruidentuin willen hebben, bedrijven die torens willen waarbij hun personeelsleden zelf kruiden kunnen kweken of voor diverse toepassingen in ziekenhuizen, landbouwbedrijven en noem maar op.”

Demoruimte

Plant-T kende evenwel een moeilijke start in februari 2021 door de coronapandemie. Toch kan het bedrijf al mooie referenties voorleggen. “Momenteel werken wij iets moois uit met het ziekenhuis Sint-Jan in Brugge. Deze zomer trekken er enkele plantentorens naar het vegandorp op Tomorrowland. Tal van particulieren, die totaal geen groene vingers in zich hebben, namen contact met mij op. De diverse torens kunnen voortaan bezichtigd worden in de Demo Tower Farm langs de Wingensesteenweg 128. Hier in de loods kan iedereen de plantentorens bewonderen en momenteel zijn de helft van de plantentorens gevuld met zo’n 1.400 planten. Alle deskundige uitleg over de plantenconstructie en de werking komt van mijn kant.”

Meer info over Plant-T is te vinden op www.plant-t.be of rechtstreeks bij David Van Steenkiste op 0472 84 16 05 of via info@plant-t.be.