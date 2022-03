David Hollez en Frederik Verstraete bouwen ‘swim-up pools’: “Beleef het ultieme vakantiegevoel in je eigen opbouwzwembad”

David Hollez en Frederik Verstraete lanceren met Swim-Up Pools een uniek zwembadconcept. “Voor onze opbouwzwembaden heb je geen bouwvergunning nodig. Bovendien zijn er geen graafwerken nodig én zijn onze zwembaden heel energiezuinig.”

David Hollez uit Aartrijke en Frederik Verstraete uit Gullegem leerden elkaar kennen als collega’s binnen hetzelfde bedrijf. Vandaag zijn ze compagnons binnen hun eigen bedrijf, Swim-Up Pools. “Ons verhaal is eigenlijk gestart in coronatijden. Frederik wou in zijn eigen tuin een zwembad bouwen. Hij zou rond een Intex-zwembad een houten randbouw maken.”

“Maar uiteindelijk vond hij dat niet kwalitatief genoeg. Hij wou iets dat degelijk en duurzaam was. Een klassiek inbouwzwembad is niet goedkoop en was geen optie, dus begon Frederik uit te denken hoe hij een opbouwzwembad kon maken dat goedkoper was dan een inbouwzwembad, maar tegelijkertijd ook oerdegelijk en duurzaam is”, schetst David.

Eigen zwembad

Zo gezegd, zo gedaan en Frederik bouwde zijn eigen zwembad. Toen hij een gelijkaardige vraag kreeg van iemand die ook wel zo’n opbouwzwembad wou, ging hij rond de tafel zitten met David. Ze ontwikkelden het concept voort en lanceerden samen Swim-Up Pools. David staat in voor de verkoop, Frederik voor de uitvoering. Hun zwembaden worden volledig geproduceerd in het atelier in Gullegem.

“Onze opbouwzwembaden zijn niet alleen goedkoper dan een klassiek inbouwzwembad, er zijn nog tal van voordelen. Zo is er geen bouwvergunning van doen en zijn er geen graafwerken nodig. Onze zwembaden worden op maat gemaakt in ons atelier en worden op hun geheel geplaatst in de tuin of op het terras van de klant. Doordat ze op hun geheel geleverd en geplaatst worden, zijn ze ook verplaatsbaar bij bijvoorbeeld een verhuizing.”

Met een Swim-Up Pool haal je het ultieme vakantiegevoel naar je eigen tuin. “Het oog wil ook wat natuurlijk, daarom kiezen we voor een hoogwaardige afwerkingsgraad en een houten randopbouw. De technische ruimte van het zwembad is bovendien helemaal geïntegreerd onder de trap van het opbouwzwembad. De kuip is volledig geïsoleerd rondom in oerdegelijke panelen, wat onze zwembaden heel energiezuinig maakt. Niet onbelangrijk in tijden als vandaag, waarin de energieprijzen de lucht in schieten. Onze zwembaden hebben dat nadeel niet.”

Saint Tropez

Met klinkende namen als Santorini, San Remo en Saint Tropez heeft Swim-Up Pools drie verschillende soorten zwembaden in huis.

“Een bar rondom het zwembad, een muziekinstallatie erbij,… Ons concept evolueert voortdurend. Samen met de klant gaan we op zoek naar wat voldoet aan de wensen. Sinds de lancering van Swim-Up Pools vorig jaar, hebben we nog niet stilgezeten. Mensen kiezen niet enkel voor een opbouwzwembad omdat het energiezuinig is en goedkoper is dan een inbouwzwembad maar ook voor de veiligheid van hun kinderen. Doordat onze zwembaden boven de grond staan én afgedekt worden met een rolluik, is dat een extra troef naar veiligheid toe. Zeker met kinderen in de buurt, biedt dat gemoedsrust.”

(BC)