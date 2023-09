David en Astrid baten al tien jaar bakkerij Olieux uit: “Lekker brood zonder tralala”

Bakkerij Olieux in de Kuurnsesteenweg in de Pius X-wijk bestaat tien jaar. “Na tien jaar hebben wij nog steeds enorm veel liefde en plezier in het vak”, zeggen David Olieux (34) en Astrid Renard (34).

David wou altijd al bakker zijn. Op zijn elf jaar maakte hij cake voor de hele buurt. Hij volgde een opleiding tot bakker in Ter Groene Poorte in Brugge en zette tien jaar geleden de stap naar een eigen bakkerij in de wijk Pius X. “Hier heb je een dorpsgevoel, maar ben je toch dicht bij de stad. Het is een toffe buurt om een zaak te hebben”, aldus David.

Goed brood zonder tralala

Het koppel is in het bijzonder erg trots op hun ruim assortiment brood, pistoletjes en stokbrood, alles op traditionele wijze gemaakt. “We gaan eenvoudig te werk, zo ambachtelijk mogelijk. David maakt de bloemmengeling zelf met het beste meel, alles gaat door zijn handen. Het resultaat is vers brood en vol van smaak. Je proeft de ambacht en dat is onze sterkte. We focussen op kwaliteit en pure smaak in een eenvoudig kader. Goed brood zonder veel tralala”, vertelt Astrid.

Populaire fruittaarten

“Ons assortiment omvat een 15-tal diverse broodsoorten waaronder de ‘Crunchy’ (met knapperige zaadjes) en de ‘Louis’ (met weinig koolhydraten en donker meel). Ons aanbod varieert. We spelen graag in op wat onze klanten lekker vinden en proberen nu en dan iets nieuws.”

Op vrijdag ligt er ook koekebrood in de schappen van de bakkerij. David is eveneens patissier en maakt taarten tijdens de feestdagen of op bestelling. “Onze rijkelijke fruittaarten zijn alom gekend bij jong en oud. Onze dagelijks verse producten en een bediening met een lach, daar komen de mensen voor. Op naar de volgende 10 jaar!”