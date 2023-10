Darina (39) opent Bulgaarse winkel in voormalige bakkerij in Roeselare: “Willen ook meerwaarde zijn voor omwonenden”

Op de plaats waar vroeger bakkerij Lagae huisde opent Darina Mollova dinsdag de deuren van DM Market, een winkel gespecialiseerd in Bulgaarse producten. “Van worst tot typisch Bulgaarse kazen en wijn. Zelf de poetsproducten die hier verkocht worden, komen uit Bulgarije. Maar we hopen met deze buurtwinkel ook een meerwaarde te zijn voor de omwonenden.”

Acht jaar geleden streek Darina Mollova (39) met haar familie neer in West-Vlaanderen. Aanvankelijk woonde het gezin in Oostnieuwkerke, anderhalf jaar geleden kochten Darina en haar man Atanas het pand op de hoek van de Walkurenstraat en de Klokke-Roelandstraat waar tot 2020 bakkerij Lagae huisde. “Mijn man runt een sanitairbedrijf. De ruimte waar vroeger de broden werden gebakken, is ideaal voor hem. Toen we hier kwamen wonen, wisten we ook meteen dat we in de winkelruimte ook iets wilden opstarten.”

Lekkere kazen

Dinsdag opent Darina er de deuren van DM Market, een winkel met quasi enkel Bulgaarse producten. “Bulgaren zijn echte vleeseters. Zo houden de mannen bijvoorbeeld erg van varkensoren in gelei. Maar ook andere, misschien minder uitdagende vleessoorten, zoals salami en worst vind je hier in onze toonbank.”

Darina houdt zelf het meest van de Bulgaarse kazen. “Bulgaren maken erg lekkere kazen. De voorbije jaren hebben we veel andere kazen geprobeerd, maar ik miste wel die typische Bulgaarse smaken. In Bulgarije hebben we ook een heel speciale druifsoort. Ook die typische wijnen of Bulgaarse raki willen we hier nu aan de man brengen.”

Zout en suiker niet uit Bulgarije

Darina was de voorbije jaren aan de slag als huishoudhulp. “Ik werkte met verschillende poets- en hygiëneproducten, maar die kunnen niet tippen aan de Bulgaarse merken. Daarom bied ik die nu ook hier aan.”

Ook alle koekjes, deegwaren en frisdranken zijn Bulgaars. “Enkel het zout en de suiker komen van hier.” Darina overweegt ook om in de toekomst brood te verkopen.

Buurtwinkel

Inmiddels wonen er al enkele honderden Bulgaren in de regio Roeselare. “De dichtste Bulgaarse winkel is in Oostrozebeke, maar we willen met deze winkel niet enkel de Bulgaren bereiken. Een dergelijke buurtwinkel kan ook een meerwaarde betekenen voor de omwonenden. De voorbije weken kregen we al meermaals de vraag wanneer we de deuren openen. Vanaf dinsdag moet men niet langer wachten.”

DM Market is telkens open van 10 tot 13 uur en van 15 tot 19 uur. Op zondag enkel van 10 tot 13 uur. Op woensdag is de winkel gesloten.