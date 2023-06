Danny Serpieters sluit na 33 jaar de deuren van Patisserie Danny: “Eindelijk eens leuke reis doen”

Bakker Danny Serpieters en zijn vrouw, Sabine Devolder, zijn 40 jaar getrouwd en al 33 jaar de enthousiaste uitbaters van Patisserie Danny op de Konterdam. Dochter Valerie (28) heeft een eigen decoratiebedrijf en zoon Arne (25) runt een elektriciteitsbedrijf. Een opvolging voor de bakkerij in eigen familie zit er niet in en voorlopig hebben zich nog geen overnemers gemeld. Op zaterdag 24 juni, tijdens de avondmarkt op de Konterdam, organiseren Danny en Sabine een bedankingsdrink voor trouwe klanten en dan gaat de deur van Patisserie Danny dicht.

Danny Serpieters is afkomstig van Eernegem, volgde de bakkersopleiding in Brugge en na zijn legerdienst kon hij als bakkersgast aan de slag bij bakker Cappon, op de wijk Konterdam in Oostende.

“Ik was 22 jaar, toen ik hier in de zaak gestart ben als bakkersgast”, vertelt Danny (55). “Na goed een jaar, in 1990, heb ik de zaak overgenomen, samen met Sabine, afkomstig van Jabbeke, die hier werkte als winkeljuf. In 1993 zijn we getrouwd en ondertussen zijn we de fiere ouders van twee zelfstandige kinderen. Sinds 33 jaar baten we Patisserie Danny uit.”

Normaal leven

“Onze specialiteit was en is onze super kwaliteit van verschillende soorten broden, van wit tot boerenbrood, van dieet tot koolhydraatarm. Ook aan de kwaliteit van onze patisserie hebben we veel aandacht besteed, met de beste ingrediënten. De winkel werd gerenoveerd in 1993 en het atelier in 2000, in functie van nieuwe producten en nieuwe baktechnieken. We hebben in die vele jaren een klantenbestand opgebouwd van de Konterdam, alle delen van Oostende en ver daarbuiten. Vanuit Diksmuide en Koekelare hebben we ook trouwe klanten. We zijn ook fier dat onze winkelhulp, Bianca Vanbeveren, ons gedurende 23 jaar trouw is gebleven.”

Na 33 jaar dag en nacht werken voor de zaak, voelen Sabine en Danny de drang om over te stappen naar een normaal leven. Kandidaten om de zaak over te nemen of een koude bakkerij in te richten in de winkel, werden nog niet gevonden.

Een archieffoto van 1996 met op de foto bakker Danny Serpieters (links) en rechts zijn vader Raf Serpieters. (foto a-FRO)

Bijklussen

“Onze zoon en dochter leiden beiden een bloeiende firma en smeden plannen om uit te breiden”, vervolgt Danny. “Vermits ik daar graag een handje bij wil helpen en we voorlopig (nog) geen overnemers voor de zaak gevonden hebben – kandidaten zijn nog welkom – zien we ons verplicht de deuren te sluiten van de bakkerij. We zijn het bakkersleven nog lang niet beu, maar we snakken toch naar een iets normaler leven.”

“Sabine zal een nieuwe job zoeken en ik zal helpen schilderen en elektriciteit leggen. Overal waar ze mij kunnen gebruiken, zal ik inspringen. Uiteraard wil ik wat vrije tijd overhouden om te fietsen in de wijde natuur en een terrasje te doen. We willen wat meer genieten van het leven en eindelijk eens een leuke reis ondernemen.”

“We vonden de kermis van Konterdam 2023 een mooi moment om er een streep onder te trekken. Op zaterdag 24 juni is er een avondmarkt op de wijk en dan geven we een bedankingsdrink aan al onze trouwe klanten. Sommigen komen hier al 33 jaar. Al wie inschrijft, is welkom. We willen in stijl en in vriendschap onze uitzwaai vieren.”