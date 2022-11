Dameskleding Fashion Time verhuist naar een nieuwe locatie

Op 2, 3 en 4 december opent Nathalia Delrue (39) haar nieuwe dameskledingzaak in de Brugsesteenweg 73. Na zeven en een half jaar verlaat ze haar stek op de Plettinckplaats. Een weloverwogen keuze zo blijkt.

“Hier op de Plettinckplaats heb ik de voorbije 7,5 jaar een mooie dameskledingzaak weten uit te bouwen met een trouw cliënteel”, aldus Nathalia Delrue. “Dit is steeds mijn droom geweest. De aangekondigde werkzaamheden in de Pittemstraat en in het centrum van Meulebeke enerzijds en de weinige parkeerplaatsen anderzijds hebben me er toe aangezet een nieuwe vestingplaats voor Fashion Time te zoeken die we uiteindelijk vonden langs de Brugsesteenweg 73. We hebben de woning een grondige facelift gegeven met vooral veel aandacht voor de knusse verkoopruimte.”

Feestelijke opening

“Op 2, 3 en 4 december willen we onze klanten feestelijk ontvangen telkens van 10 tot 18 uur. Wie ons dan bezoekt, maakt kans op een mooi geschenk, gaande van een handtas ter waarde van 180 euro of een waardebon uit onze 500 euro waardebonnen trommel. Alle bezoekers ontvangen dan ook een hapje en een drankje”, zo besluit Nathalie. (LB)

Fashion Time is gesloten op zondag en maandagvoormiddag, de kledingzaak is open op de andere weekdagen van 10 tot 18 uur.