Daikin Europe bekroond als beste buitenlandse investeerder in Vlaanderen

Daikin Europe heeft dinsdagavond de “Foreign Investment of the Year Trophy 2022” gewonnen, de prijs voor beste buitenlandse investering in Vlaanderen vorig jaar. Dat meldt organisator Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams agentschap voor internationaal ondernemen. De prijs, die aan zijn tiende editie toe is, werd uitgereikt door Vlaams minister-president Jan Jambon.

De Europese tak van de Japanse binnenklimaatspecialist Daikin was samen met het Nederlandse Aviko, het Franse Carrefour en het Zweedse Volvo Cars in de running voor de trofee. Drie stemrondes – door het online publiek, een professionele jury en de aanwezigen tijdens de prijsuitreiking – bepaalden de uitslag.

Daikin Europe wint de trofee voor zijn project in Tech Lane Ghent Science Park. Daar investeert het bedrijf 140 miljoen euro in een innovatiecentrum. Tegen 2024 moet de bouw rond zijn en creëert het project 135 extra jobs. Het centrum zal een sleutelrol spelen in Daikins innovatie- en duurzaamheidsstrategie. Zo focust het op warmtepompen, koeltechnologieën voor een duurzame koudeketen en IoT-toepassingen voor slim energiegebruik.

“Dat het bedrijf hier zal focussen op innovatie voor slim energiegebruik geeft blijk van toekomstvisie voor de sector én onze samenleving”, zegt Jambon. “Het potentieel van technologie als antwoord op socio-economische uitdagingen staat als een paal boven water, iets waar Vlaanderen al jaren op inzet.”

Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van FIT, voegt eraan toe dat Daikin Europe zich “almaar sterker nestelt in het Vlaamse ecosysteem voor onderzoek en innovatie”. “Zo zal de nieuwe Gentse site dienstdoen als wereldwijd kenniscentrum voor de hele Daikin-groep en nauw samenwerken met lokale innovatiepartners, waaronder de UGent en strategisch onderzoekscentrum Flanders Make.”

Nog andere buitenlandse bedrijven werden dinsdagavond in de bloemetjes gezet. Zo kreeg landbouwmachineproducent CNH Industrial de “Lifetime Achievement Trophy 2022” voor zijn decennialange verankering in Zedelgem en Antwerpen. Legend Biotech ontving de “Newcomer of the Year Trophy 2022”, omdat het biotechbedrijf voor Gent koos als thuishaven voor zijn eerste celtherapieproductiesite in Europa.