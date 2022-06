Dag & Nacht is ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur

Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw (OC West) kroonde in 57 West-Vlaamse gemeenten een lokale winkelier tot ambassadeur voor de campagne ‘Ik koop lokaal’. In Langemark-Poelkapelle ging de titel naar lingerie- en nachtkledingzaak Dag & Nacht in de Boezingestraat in Langemark.

“We zitten met onze winkel in een kleine gemeente en dan is het wel belangrijk dat het ‘Ik koop lokaal’-gegeven hier in de kijker wordt gezet”, zegt Marlies Depouvre, die samen met haar moeder Erna Lemahieu de zaak uitbaat. “Voor ons is de persoonlijke service belangrijk en dat kunnen we wel bieden doordat we een kleinere winkel zijn. Als lokale winkel in een dorp stralen we de ‘Ik koop lokaal’-vibe dus zeker uit.”

Alle ambassadeurs kregen begin juni een mooie trofee. Bijna viel Dag & Nacht twee keer in de prijzen. “Tijdens de prijsuitreiking werden uit de 57 gemeenten vijf handelaars genomineerd voor de titel van provinciaal ambassadeur. Wij waren één van de vijf. Uiteindelijk wonnen we niet, maar het is wel een toffe erkenning en een mooi duwtje in de rug”, vervolgt Marlies.

Bij Dag & Nacht blijven ze alvast niet op hun lauweren rusten. Recent werd de zaak volledig vernieuwd en ook online sprongen ze mee op de kar. “Het is niet omdat we onder de kerktoren zitten, dat we niet moeten vooruitkijken of dat we blind moeten zijn voor tendensen zoals het digitale verhaal. We zijn daar ook erg mee bezig”, besluit Marlies. (TOGH)