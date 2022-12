Dadizeelse vriendinnen lanceren webshop en houden Pop-up Days: “Cadeautjes voor eindejaar”

De Dadizeelse vriendinnen Els Peleman en Femke Huyghe lanceerden recent de webshop ‘Feels’. Els en Femke verkopen er tal van leuke cadeautjes, geschikt voor de eindejaarsperiode. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 december houden ze hun Pop-up Days langs de Millesteenstraat.

Hoewel ze beiden een drukke job hebben, beslisten deze vriendinnen vorig jaar om een webshop te lanceren met allerhande hebbedingetjes, voorwerpen en cadeautjes die ze zelf leuk vinden. Juwelen, handtassen, interieurspulletjes,… “Maar ook boekentasjes, gezelschapsspelletjes of het mooiste houten speelgoed bestek.” Via de webshop www.feels-store.be vinden zowel mannen, vrouwen als kinderen leuke spullen. “We kregen al heel snel de vraag of de mensen onze producten ook eens in het echt konden zien. De openmagazijndagen werden geboren.”

Die blijken telkens een succes te zijn. Tal van mensen kwamen inmiddels langs in garage Samyn langs de Millesteenstraat om de verschillende artikelen te ontdekken. “Stiekem dromen we ervan om ooit een eigen winkel te openen, maar voorlopig slaat het concept van de openmagazijndagen erg aan. Nood om te veranderen is er dus eigenlijk niet meteen.”

Komend weekend zetten Els en Femke opnieuw hun de deuren van hun opslagplaats open. Klanten komen in een heuse pop-up terecht en kunnen er op zoek gaan naar geschikte cadeautjes voor de eindejaarsperiode. “Het leek ons nu het ideale moment! Daarnaast verwennen we elke klant met een cadeautje!”

(BF/foto JS)