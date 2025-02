Curatoren starten verkennende gesprekken met drie kandidaat-overnemers van failliete Tupperware, waaronder Guido Dumarey

De curatoren van het failliete Tupperware in Aalst voeren momenteel verkennende gesprekken met drie mogelijke overnemers. Dat verneemt Belga. Naast Guido Dumarey hebben ook twee andere partijen contact gezocht. Er zal de komende twee weken bekeken worden of een doorstart met bepaalde activiteiten mogelijk is.

De curatoren geloven niet dat het mogelijk is om nog potjes te produceren onder de merknaam Tupperware. De Amerikaanse hoofdzetel zou daar toestemming voor moeten geven. Dumarey gelooft daar wel een mouw aan te kunnen passen. Maar of het zover komt, is lang niet zeker. Praktische obstakels, zoals financiële haalbaarheid en de voorwaarden rond licenties, spelen een belangrijke rol bij de verdere evaluatie.

De fabriek in Aalst was jarenlang een vaste waarde binnen het bedrijf, maar een nieuw Amerikaans management besliste vorig jaar om zich terug te trekken uit de Belgische markt. Daarna brak een lange periode van onduidelijkheid aan. Pas maandag werd het faillissement van Tupperware officieel aangevraagd.

Binnenkort duidelijkheid

Alle 270 werknemers staan op straat. Ze krijgen een eerste vergoeding via het Fonds Sluitingen Ondernemingen (FSO), maar de gemiddelde anciënniteit bedraagt 22 jaar. De uiteindelijke ontslagvergoeding zal moeten komen uit de verkoop van de inboedel, tenzij een doorstart mogelijk is.

De curatoren verwachten binnen twee weken duidelijkheid te hebben over de levensvatbaarheid van een mogelijke overname.