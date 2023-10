Croissanterie Mokatine is nieuw in Ieper

Eugene D’Haene en Kjell Soens openden croissanterie Mokatine in de Diksmuidestraat. In hetzelfde pand waren in het verleden ook al bakkerijen gevestigd. Je kan er terecht voor een aanbod koffiekoeken, patisserie, brood en koffie.

“De stiel is niet te onderschatten, maar het is boeiend om zoveel bij te leren” – Kjell Soens

Eugene komt uit Ieper en is bakker. Kjell is afkomstig uit Stasegem en woont nu al acht jaar in Ieper. “Eugene en ik kennen elkaar van in de straat. We wonen er allebei en de vraag rees om de bakkerij te heropenen. We besloten om de uitdaging aan te gaan en de buurt van brood en andere lekkernijen te voorzien. Ik heb wel ervaring in de horeca, maar de bakkerstiel is nieuw voor mij. Eugene leert me de kneepjes van het vak. De stiel is niet te onderschatten, maar het is boeiend om zoveel bij te leren. Daarnaast is het een genoegen om de vele mensen te ontvangen. De straat krijgt een extra invulling en je merkt dat er een heropleving aan de gang is. Als de straat nog verder kan worden opgevrolijkt, is er weer een mooie winkelstraat.”

Meringuetaartje

In september hakten ze knoop door om ermee te starten. “Na wat opfrissingswerken gingen we begin oktober open. De winkel bleef intact, in het atelier plaatsten we nieuwe machines. Onze specialiteit zijn meringues met witte chocolade, speculaas en mokkaslagroom. Ook het bekende meringuetaartje is een topper uit ons assortiment en kost slechts 2,25 euro. We bieden elke middag verse soep tegen 2 euro en warme croques aan. Je kan hier ook terecht voor koffie en koffiekoek voor 2 euro. Als je dat wenst, kan je je koffie en gebak ter plaatse consumeren. Kortom, een snelle hap is zeker mogelijk.”

Belegde broodjes

Vanaf 6 november bieden ze ook een basisaanbod – kaas, hesp, smos – belegde broodjes aan. Je kan zelf je groenten kiezen en beleggen. We hebben al een vast cliënteel, maar dat willen we zeker nog verder opbouwen.”