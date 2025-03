Crivits & Persyn wordt Cygnus Advocaten

Advocatenkantoor Crivits & Persyn gaat voortaan door het leven als Cygnus Advocaten. Nu de oprichters en naamgevers niet meer bij het kantoor betrokken zijn, is er een nieuwe generatie juridische experten aan het roer. “Cygnus verwijst naar het sterrenbeeld Zwaan en staat voor houvast en richting”, zegt meester Neil Braeckevelt.

Het jaar 2025 is voor het bekende advocatenkantoor Crivits & Persyn het jaar van een nieuw hoofdstuk. Het kantoor gaat voortaan immers door het leven als Cygnus Advocaten. Het kantoor werd in 1988 opgericht en is al geruime tijd gevestigd in een fraai pand in de Ezelstraat in de Brugse binnenstad.

Verjonging

“De reden voor de naamsverandering is in de eerste plaats dat oprichters Rik Crivits en Chris Persyn niet langer betrokken zijn bij het kantoor”, legt advocaat-vennoot Neil Braeckevelt uit. “Het kantoor wordt nu aangestuurd door een ruimere groep van jongere vennoten en ook dat wilden we met een nieuwe naam én huisstijl verduidelijken.”

“Waarom we specifiek voor die naam kozen? Cygnus verwijst naar het sterrenbeeld Zwaan en staat voor oriëntatie, houvast en richting. We willen een ervaren juridische gids zijn in de steeds complexer wordende regelgeving”, weet meester Braeckevelt. “De zwaan is ook een symbool van Brugge, de stad waar onze roots liggen en van waaruit we nog altijd actief zijn.”

Het kantoor blijft werken vanuit de oude vertrouwde locatie in de Ezelstraat, maar heeft sinds kort ook een tweede kantoor in Oostende door de overname van het kantoor van meester Peter Vanhoorne.

Eigen specialisatie

“Wat betreft de zaken die we aannemen, richten we ons vooral op ondernemingen en overheden. In de praktijk betekent dit dat we actief zijn op de domeinen ondernemen, vastgoed, overheid, personeel en aansprakelijkheid”, zegt meester Braeckevelt. “Iedere advocaat heeft zijn eigen specialisatie. Met een dertigtal mensen bij ons kantoor, waarvan 23 advocaten, zijn wij overigens een van de grootste kantoren in de brede regio. Onder onze nieuwe naam blijven we meer dan ooit kwalitatief hoogstaande juridische bijstand bieden.” (PDV)

Info: www.cygnusadvocaten.be