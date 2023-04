Crèmerie François opent – wegens groot succes – tweede zaak in Knokke: “Het werd bij momenten té druk”

Crèmerie François, één van de oudste ijssalons van het land, heeft een tweede vestiging geopend in Knokke-Heist. Geen overbodige luxe, want het succes van het ijssalon, uitgebaat door Wendy Benoot en Jan D’hooge, is groot. In die mate dat het er soms zelfs té druk werd. Enter tweede vestiging in de kustgemeente.

Ze zijn een van de enige ijsbereiders die nog in eigen huis rauwe melk pasteuriseren. De tradities van ambacht? Die zijn heilig. Het resultaat? Bijzonder ijs met respect voor traditie en smaak. Het klinkt als een verkooppraatje, maar geloof ons: dat is het absoluut niet. Lies Van de Casserie en Christophe Penneman maken er een erezaak van. Het koppel is momenteel zaakvoerder van Crèmerie François met hoofdzetel in het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas. Maar omdat hun ijs zó fel wordt gesmaakt, openden ze de voorbije jaren al vestigingen in Gent en langs de Dumortierlaan in Knokke-Heist.

Nu komt daar dus een tweede ijssalon bij in de kustgemeente, meer bepaald in de Kustlaan. Beide vestigingen aan zee worden in franchise uitgebaat door Wendy Benoot en Jan D’hooge. Ook zij zagen de voorbije jaren hoe fel het ijs wordt gesmaakt. “De combinatie van het ijssalon met een take away was eigenlijk bijna niet meer haalbaar. Op bepaalde momenten was het zó druk, dat het bijna té druk was om alles nog rond te krijgen”, zegt Wendy. “De bedoeling is dat mensen in de Dumortierlaan ter plaatse ijscoupes kunnen eten en we de take away voorzien hier in de Kustlaan.”

Beperkt aantal smaken

Jan en Wendy zullen zich vanaf nu dus ontfermen over twee vestigingen van Crèmerie François. Maar wat maakt dat ijs nu zó speciaal? “De smaak en de kwaliteit”, glimlacht Lies Van de Casserie. “Felblauw smurfenijs zal je bij ons niet vinden. Bij ons zitten er geen kleurstoffen in het ijs. Dat kan je wellicht nog het beste zien aan het bananenijs. In het merendeel van de ijssalons zal dat geel zijn. Bij ons is dat wit. En zo moet het, want de schil van een banaan mag dan wel geel zijn, het fruit zelf is dat niet. Daar spelen opnieuw die kleurstoffen een rol.”

Al is er meer: bij Crèmerie François beperken ze bewust het aantal smaken. Geen keuze uit dertig verschillende smaakjes dus, wel steevast de klassiekers aangevuld met smaken van de dag. “Alles samen hebben we meestal zo’n twaalf smaken”, zegt Lies. “Als je élke dag een veelvoud moet aanbieden, kan dat ijs onmogelijk vers zijn.”

Smelt minder snel

Nog een verschil: wie hier een ijsje koopt, heeft meer tijd om er van te genieten. “Net omdat ons ijs zo kwalitatief is, smelt het minder snel. Dat komt omdat we er veel minder lucht in verwerken tijdens het productieproces”, legt Lies uit. “In combinatie met kwalitatieve producten, zorgt dat voor het ijs zoals we het willen aanbieden.”

Wie de komende tijd van een ijsje likt bij Crèmerie François, weet dus dat er heel wat werk in is gestoken. “Welke smaak ik de mensen zeker wil aanraden om te proeven? Allemaal (glimlacht). Maar als ik dan toch moet kiezen: pistache. Alleen bij ons zal je die zó lekker kunnen eten, daar ben ik zeker van”, aldus Lies. “We kopen onze pistache bij een kleine, lokale boer in Sicilië. ‘Het groene goud’ noemen ze dat daar. En dat verwerken wij dus in ons ijs.”

Nog dit: wie het ijs thuis wil proeven, kan dat zonder probleem. In de take away in de Kustlaan kan je diverse smaken in grotere hoeveelheden aankopen, alsook ijstaarten groot en klein. (MM)