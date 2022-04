Crematorium in Oostende zet deuren voor het eerst open voor publiek: “We willen dood uit taboesfeer halen”

Aan de rand van het stadsrandbos in Oostende is de volledige site van het crematorium Polderbos nu klaar. Op 24 april worden daarom de deuren van het gebouw voor de eerste keer opengezet voor het grote publiek. Het opvallende ontwerp werd zo uitgewerkt om mensen op een serene manier afscheid te laten nemen van hun dierbare. “Het idee achter het gebouw is om de dood uit een taboesfeer te halen en wij werken daar graag aan mee”, zegt directeur Johan Seynaeve.

Het Crematorium Polderbos in Oostende wordt beheerd door de intergemeentelijke samenwerking OVCO, waarin zowel Bredene, Oostende, Oudenburg als Middelkerke vertegenwoordigd zijn. Sinds maart 2021 is het crematorium operationeel voor crematies en sinds mei 2021 kunnen er ook ceremonies plaatsvinden.

Ondertussen is ook de omgevingsaanleg van het nieuwe crematorium klaar. Het moment voor de vier betrokken gemeenten om hun inwoners uit te nodigen om het indrukwekkende gebouw beter te leren kennen.

Veel vragen

“Er komt enorm veel vraag van de bevolking naar het gebouw. We merken ook wel in de omgeving dat de opvallende architectuur veel nieuwsgierigen lokt. Gezien de sereniteit van onze activiteit kunnen we mensen echter niet zomaar binnenlaten. Tijdens de opendeurdag krijgen ze dus de kans om het gebouw en de visie erachter te ontdekken”, licht de directeur toe.

Bij het ontwerp werd met heel wat zaken rekening gehouden. “Zo kijken mensen van binnen uit op de bossen, maar je kan niet van buiten naar binnen kijken. Er zijn ook opvallende koepels die niet enkel voor veel licht zorgen, maar zo is de schoorsteen op het dak ook mooi gecamoufleerd aan de buitenzijde”, zegt Seynaeve.

Tijdens de opendeurdag krijgen bezoekers de kans om door het gebouw te wandelen. “We stellen op verschillende plaatsen schermen op waar meer uitleg gegeven wordt over het gebouw en de visie erachter. Daarnaast zal er ook een filmpje gespeeld worden die de technische aspecten van de ovens toelicht. Ons personeel zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. We geven daarnaast ook meer toelichting over de omgevingsaanleg, ook daarover werd heel goed nagedacht.”

Ceremonies

Sinds de opstart werden al 1.950 crematies uitgevoerd in het gebouw. “We zitten in stijgende lijn. We merken dat er nood was aan een crematorium in deze regio. Er zijn ook weinig ruimtes met onze capaciteit in de regio om ceremonies uit te voeren”, zegt Seynaeve nog. Het crematorium wil met de opendeurdag ook meehelpen om het thema uit een taboesfeer te halen. “Het is onze taak om het taboe dat nog altijd rond de dood hangt weg te nemen.”

