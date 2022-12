Creatieve Jetty uit Dadizele ontwerpt kerstkaarten

Wie de feestdagen zegt, denkt ook aan kerstkaartjes. Jetty Messelis liet in aanloop naar de kerstperiode haar creativiteit de vrije loop en ontwierp verschillende kaartjes. “Telkens geschilderd met aquarelverf.”

Hoewel Jetty Messelis (70) een opleiding schoonheidszorg volgde is ze ook op artistiek gebied erg sterk. Jetty schildert inmiddels al een 25-tal jaar en volgde reeds verschillende lessen en cursussen. Zo was ze lid van de schildersvereniging Kraplak en is ze nu verbonden aan de Aquarelclub Ledegem en de Lukasgilde Menen. “Bij Kraplak ben ik gestart met het schilderen met aquarelverf”, vertelt Jetty.

“Door telkens cursussen te volgen probeer ik mezelf te verbeteren. Ik merk dat ik vooral heel gedetailleerd te werk ga. Op een namiddag waarop we niets gepland hebben ben ik toch vaak een drietal uur volop bezig met schilderen.”

Portretten

Jetty maakte inmiddels verschillende grote portretten van vrouwen. Die kregen een mooie plaats in haar woning. Daarnaast startte ze ook met het ontwerpen van kaartjes. “Dat begon eigenlijk bij de geboorte van onze kleinkinderen. Onze dochter vroeg of we geboortekaartjes wilden maken. Later kwam ook de vraag bij andere gelegenheden zoals verjaardagen of ik een kaartje wou ontwerpen.”

Inmiddels zijn ook de kerstkaartjes van Jetty erg populair. “Ik breng eerst een tekening aan. Onder andere dieren komen vaak voor. Daarna schilder ik met aquarelverf.”

(BF)