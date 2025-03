Crate Records opent dit weekend op nieuwe locatie

Op vrijdag 7 maart opent Crate Records de deuren op een nieuwe locatie aan Overbekeplein 1. “Het was super intens, schipperen tussen mijn grafisch werk en deze verhuis. Gelukkig kon ik rekenen op veel vrienden die af en toe hielpen, anders was het nooit gelukt”, vertelt zaakvoerder Tom Degeeter.

Tom sloot zaterdagavond 8 februari de deuren van zijn pand aan Overbekeplein 6. Een maand later is het gewezen pand van Onder De Olijfboom grondig onder handen genomen. “We hebben geschilderd, een nieuwe toog geplaatst, en de bovenverdieping volledig aangepakt.” Crate Records wordt meer dan ooit een plek voor muziekliefhebbers. “Omdat het pand groter is, kan ik meer inzetten op beleving. Ik wil vaker kleine akoestische optredens organiseren, geen full-band sets, maar instore showcases. Signeersessies, albumpromoties, dat soort dingen.”

Het grootste deel van de winkel bevindt zich nu boven. “Crate Records krijgt altijd de allernieuwste releases binnen in verschillende genres, maar de focus ligt op alternatief, rock, hiphop, funk, soul en jazz.” Beneden is er een horecagedeelte waar ook de nieuwste platen geëtaleerd worden. “De capaciteit is verdubbeld en het terras wordt echt een troef. In vergelijking met mijn vorige pand is deze ruimte zoveel groter en zonniger.”

“De capaciteit is verdubbeld en het terras wordt echt een troef” – Tom Degeeter

Ook het drankenaanbod wordt uitgebreid. “Crate Records serveert nu ook verschillende soorten koffies. Vroeger had ik enkel filterkoffie. Verwacht geen barista”, lacht Tom, “maar wel enkele specialiteiten.” Tom breidt ook het aanbod vinylplaten uit en lanceert nieuwe merchandise met zijn illustraties. “We hebben nieuwe T-shirts, totebags, petten en slipmats. Daarnaast verkoop ik ook meer figurines; actiefiguurtjes uit muziekscenes.”

Met de nieuwe locatie komen ook nieuwe openingsuren. “Vanaf nu ben ik ook op zondag open. Op vrijdag en zaterdag nog steeds tot 1 uur ‘s nachts. In het weekend programeer ik altijd dj’s, die natuurlijk met vinyl draaien.” Het concept van Crate Records blijft hetzelfde: “Het is niet enkel een platenwinkel, maar een plek waar je nieuwe muziek ontdekt, waar je rondloopt en geniet. Ik geloof dat retail vandaag om beleving draait. Mensen hebben een reden nodig om naar buiten te komen.”

Openingsweekend

Tijdens het openingsweekend valt er meteen heel wat te beleven. “Vrijdag 7 maart starten we om 17 uur met dj Killertal en Thai streetfood van Noy. Zaterdag 8 maart is er muziek van dj’s Laffe, Kimme en SD7, opnieuw met streetfood. En zondag 9 maart sluiten we af van 14 tot 18 uur met dj Bowy.”

Geïnteresseerd in het gewezen pand van Crate Records aan Overbekeplein 6? Stuur een mail naar info@craterecords.be.