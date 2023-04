Couture Naessens in Tielt houdt er binnenkort mee op: “Dankbaar voor de vele mooie jaren”

De Kortrijkstraat in Tielt verliest straks een monument. Rosette Naessens (78), die al sinds 1987 Couture Naessens runt, houdt er namelijk mee op. Een einddatum is er voorlopig nog niet, maar alles zal worden uitverkocht aan de helft van de prijs.

Rosette staat al 36 jaar in de damesboetiek, al begint het verhaal eigenlijk bij haar oudere zus Gerarda in 1960. Zij opende toen de zaak met dameskleding. Haar zeventien jaar jongere zusje Rosette komt er als kind al vaak over de vloer en begint gaandeweg mee te helpen in de zaak. “In 1987 nam ik de fakkel over van mijn zus”, vertelt Rosette. “Vroeger stonden Gerarda en ik ook vaak samen in de winkel. Ondanks het grote leeftijdsverschil deelden we precies dezelfde smaak en gaven samen advies aan de dames. Gaandeweg is het aanbod wat geëvolueerd, maar de service en een goede prijs-kwaliteitsverhouding zijn altijd hetzelfde gebleven.”

Geen opvolging

Rosette is afkomstig van De Ginste en woont al haar hele leven in Oostrozebeke met haar man Pieter Mooiman. Kinderen heeft het koppel niet. “Opvolging is er dus niet”, zegt ze. “Dat is een mes dat aan twee kanten snijdt. Ofwel was ik eerder gestopt om de zaak over te laten, ofwel had ik misschien nog langer voortgewerkt. Ik ga de winkel en de babbeltjes met de klanten enorm missen en heb het altijd graag gedaan, maar het is welletjes geweest. Een tijdje geleden ben ik met de uitverkoop gestart. Alles mag aan de helft van de prijs de deur uit. Een einddatum is er nog niet, maar het pand komt binnenkort te koop. Sowieso wil ik de zomer nog uitdoen.”

Toen Rosette de zaak destijds overnam, veranderde ze weinig en ook de voorbije jaren bleef alles bij het oude. “Een bewuste keuze”, zegt ze. “Vaak heb je nieuwe generaties die het roer overnemen en dan de boel volledig omgooien, maar dan dreig je je vaste klanten te verliezen. In Tielt is er al langer veel aanbod voor jonge mensen, maar voor de dames is dat aanbod veel kleiner. Ik heb altijd al een heel vast cliënteel gehad en daar ben ik dankbaar voor. Door de jaren heen zijn die klanten vrienden geworden. Ik ken iedereen bij naam. Veel mensen vertellen me dat ze niet zullen weten waar gelopen als Couture Naessens er niet meer is.”

Aanpassen

Ook voor Rosette zelf zal het aanpassen worden zonder de winkel. “Het wordt wat wennen, want stilzitten is niet aan mij besteed. Maar mijn man en ik zijn allebei gezond en we willen samen nog wat genieten van het leven. Ik hou van bloemschikken en ben van plan om wat vaker in de tuin te werken. Afscheid nemen van Couture Naessens zal vreemd aanvoelen, maar ik ben vooral dankbaar voor de vele mooie jaren.”