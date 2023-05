Coucke en Versluys halen opnieuw grote naam naar La Réserve in Knokke

Het is Bart Verluys en Marc Coucke menens om van La Réserve in Knokke het meest toonaangevende luxehotel van het land te maken. Nadat ze eerder al driesterrenchef Peter Goossens aan boord haalden, pakt het hotel nu uit met een nieuwe general manager: Yannick Bouts (44), een naam als een klok in het wereldje. “De ambities liggen hier geweldig hoog”, zegt Bouts.

Ondernemer Marc Coucke en projectontwikkelaar Bart Versluys zijn sinds de zomer van 2021 de nieuwe eigenaars. Hun ambitie was meteen duidelijk: van het iconische hotel aan de kust opnieuw dé parel van België maken. Coucke en Versluys ambiëren niks minder dan een vijfsterrenhotel dat toonaangevend is. Momenteel ondergaat het hotel dan ook een volledige metamorfose. Letterlijk met de verbouwingen, maar ook figuurlijk. Coucke en Versluys zijn namelijk volop bezig met het verder samenstellen van hun team.

Begin 2022 pakten ze al uit met de komst van driesterrenchef Peter Goossens. Aan de kust zal hij de volledige verantwoordelijkheid over het hotelrestaurant voor zijn rekening nemen. De hotelgasten zullen – zowel voor ontbijt, lunch als diner – kunnen genieten van de keuken van Peter Goossens. En de verwachtingen zijn hoog. “La Réserve wordt een culinaire hotspot, zowel voor gasten van het hotel als voor de bezoekers van Knokke-Heist”, vertelde de topchef daar destijds over.

Nu halen Coucke en Versluys opnieuw een figuur met naam en faam in de horecawereld binnen. Vanaf 10 juli neemt Yannick Bouts namelijk het dagelijks beleid voor zijn rekening.

Kasteel van Ordingen

Hij is enthousiast over de nieuwe uitdaging. “Soms komt er een kans langs die je moet grijpen. De ambities liggen geweldig hoog en bij La Réserve mag ik doen waar ik het best in ben: het nastreven van het hoogste kwaliteitsniveau van logies, gastronomie en wellness naar de wensen van de meest veeleisende gast. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen”, zegt de nieuwe general manager, die – samen met COO Mathieu Maertens – de taak op zich neemt om La Réserve uit te bouwen tot het meest toonaangevende hotel van het land.

In het hotelwezen heeft Bouts al méér dan zijn strepen verdiend. “Zijn streven naar perfectie en zijn oog voor detail hebben het verschil gemaakt bij onder andere Tafelrond, la Butte aux Bois en onlangs het Kasteel van Ordingen”, laten Coucke en Versluys weten.

Zijn cv leest inderdaad indrukwekkend. Bouts volgde een opleiding hotelmanagement aan de Erasmushogeschool in Brussel en bekleedde daarna een managementfunctie in hotelketens zoals Marriott, Holiday Inn en Crowne Plaza. In de periode nadien werkte de Hasselaar als sales- en marketingmanager bij de Oost-Vlaamse ondernemersfamilie Vermeersch, die onder meer de hotels Auberge du Pêcheur, Gosset, Serwir en Charl’s bezitten.

Als general manager deed hij de nodige ervaring op in La Butte aux Bois in Lanaken en Château de Vignée in Rochefort. Sinds enige tijd is hij aan de slag in het prestigieuze Kasteel van Ordingen. Het doel daar toen hij begon? Het hotel upgraden naar vijf sterren en lid worden van de mondiale horecavereniging Relais & Châteaux. Een doelstelling die hij al binnen het jaar haalde. Nu mag hij zijn talent bewijzen in Knokke.

Zin voor perfectie

Bouts geniet alvast het volle vertrouwen van zijn nieuwe bazen. “La Réserve ondergaat een totale renovatie. Onze ambitie is om La Réserve niet alleen uit te bouwen tot het mooiste, maar ook het beste hotel van België. I am easily satisfied with the very best en in die optiek past Yannick Bouts perfect in ons plaatje”, stelt Bart Versluys.

Eenzelfde verhaal horen we bij Marc Coucke. “We willen enkel en alleen het beste. We willen dit iconische hotel naar het allerhoogste niveau tillen en de beste service bieden aan onze klanten. Zowel B2C als B2B. Yannick deelt onze zin voor ondernemerschap en perfectie en we zijn blij dat hij aan het hoofd komt van het gepassioneerd en professioneel team van La Réserve.”

De iconische zaak gaat zonder tegenslag op 10 juli weer helemaal open. (MM)