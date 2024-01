Cotton Kitchen opent tweede restaurant in Westwing Tower: “Perfect voor een snelle lunch”

Nadat de eerste bedrijven er onlangs hun intrek namen, staat er nog heel wat op til in en rond de Westwing Tower. Op het gelijkvloers van de toren op het Westwing Park komt er binnenkort een tweede vestiging van Cotton Kitchen, een concept dat in Kortrijk erg aanslaat. Onder de toren is een parking met 109 plaatsen en voorzien van laadinfrastructuur voor elektrische wagens zo goed als af.

Wie op de E403 of langs de Rijksweg in Roeselare rijdt merkt van ver al de Westwing Tower op. Het kantoorgebouw van zo’n 57 meter hoog is inmiddels de nieuwe werkplek van twee bedrijven. Architectenbureau B2Ai en projectontwikkelaar Steenoven werken al vanuit het gebouw. “Net voor het uitbreken van de coronacrisis begonnen we met het commercialiseren van de Westwing Tower. Kantoorwerk werd plots minder populair, maar gelukkig zien we nu dat toch al 80 procent van de ruimtes in de Westwing Tower is verkocht”, aldus Joris Claeys van Cennini Holding, één van de bouwheren van het project. Binnenkort nemen onder andere ook Cennini Holding zelf en Sweet-Switch, een Torhouts bedrijf dat gespecialiseerd is in suikervrije, gezonde zoetwaren hun intrek in de toren.

Leveringen

Op het gelijkvloers komt er een horecazaak: Cotton Kitchen. Thijs Gelaude en Chaëlle Danneels startten in 2020 hun concept op een bedrijventerrein in Kortrijk op. “Bij ons kan je terecht voor een snelle hap. Dit is de ideale locatie om een tweede vestiging te openen”, aldus Chaëlle. In Cotton Kitchen kan men genieten van salades, boterhammen, wraps, een ontbijt of een warme lunch. “In Kortrijk slaat het concept aan en we geloven er erg in dat dit ook hier kan.” In Cotton Kitchen Roeselare zullen er 120 zitplaatsen zijn. Daarnaast zijn er ook twee aparte ruimtes die bijvoorbeeld voor een lunchmeeting gebruikt kunnen worden. De zaak doet ook leveringen aan bedrijven. Joris Claeys is alvast erg opgetogen met de komst van Cotton Kitchen naar Roeselare. “Een dergelijke horecazaak is een extra troef om mensen naar het Westwing Park te lokken. Ook voor de vele werknemers die hier op de site of in de buurt aan de slag zijn is de komst van Cotton Kitchen een meerwaarde.” De gerechten van Cotton Kitchen zijn inmiddels al verkrijgbaar in de lobby van het Mercure Hotel. “Het hotel en wij vullen elkaar perfect aan. Voor bijvoorbeeld een uitgebreide maaltijd met een aperitief kan men in het hotel terecht. Wie minder tijd heeft, kan bij Cotton Kitchen snel iets eten”, aldus Chaëlle. De nieuwe horecazaak opent, als alles volgens plan verloopt, in mei de deuren.

Parking

Ondertussen beweegt er ook heel wat rond de Westwing Tower. Onder de toren werd er inmiddels al een parking met 109 plaatsen gerealiseerd. Elke parkeerplaats is voorzien van laadinfrastructuur voor elektrische wagens. De parkeerplaatsen zijn verbonden aan de bedrijven die in de Westwing Tower huizen. “Na onze recente realisatie van de laadpalen in het project Matuvu op het Albertplein in Knokke, is het Westwing Park voor ons een nieuw innovatief en groot prestigeproject. Het systeem dat we hier hanteren is koppelbaar met een gecentraliseerd AI-systeem. Op basis van gebruikersprofielen en weersvoorspellingen kunnen de wagens op de meest interessante momenten opgeladen worden”, aldus Jeffrey Van Impe van Emoss, het bedrijf dat de laadpalen plaatste.

Waterpartij

De ondergrondse parking gaat open wanneer de omgevingsaanleg rond de Westwing Tower is afgerond. “Langs de voorzijde van Cotton Kitchen komt nog een terras, extra groen en een waterpartij. Ook de namen van de bedrijven die hier huizen zullen er vermeld staan”, aldus Joris. De bouwheren van het project hopen ook dit voorjaar nog te kunnen starten met de bouw van een nieuw parkeergebouw met 390 plaatsen. Zowel bezoekers aan de Tower als bezoekers aan de ganse site zullen er kunnen parkeren. Ondertussen is het ook al duidelijk dat de bushalte in de Kwadestraat verschoven wordt naar het Westwing Park. Onlangs opende het Roeselaarse bedrijf Boostcharge er een laadpalenstation met snelladers. “Hier staat heel wat te gebeuren. Dit is een bruisende kantorensite waar er ook heel wat te beleven valt”, aldus Joris.