Copy Print Deleye viert 40ste verjaardag met rad van fortuin

Roland Deleye startte destijds in 1983 met zijn winkeltje in de D’Hondtstraat en intussen schrijven Veronique, Rik en Diederick als tweede en derde generatie mee aan het succesverhaal van Copy Print Deleye. Ze vieren hun robijnen jubileum met een rad van fortuin in de winkel.

Roland Deleye (77) is de stichter van wat nu Copy Print Deleye heet. “Papa begon in de D’Hondtstraat met een kleine drukmachine”, schetst dochter Veronique (52). “Uiteindelijk groeide de winkel en werd er drie jaar later verhuisd een beetje verderop in de straat. Ik ben op mijn achttiende, intussen 34 jaar geleden, in de zaak gekomen.”

Verhuis

Begin de jaren ‘90 verhuisde Veronique naar de Maloulaan. “Papa deed na onze verhuis enkele jaren verder in de D’Hondtstraat tot aan zijn pensioen. Ook mijn man Rik Durnez (58) kwam eind de jaren ‘90 in de zaak. Hij was daarvoor actief als buschauffeur en doet voornamelijk de leveringen”, zegt Veronique. “In 40 jaar tijd zie je veel evolueren. We zijn intussen ook meer dan copy en print. Je vindt bij ons ook alles terug voor op kantoor, bureau en op school. Intussen werken we met zeven mensen en sinds een achttal jaar is ook onze zoon Diederick (27) in de zaak gestapt.”

Speciale actie

Hun 40-jarig bestaan laten ze niet zomaar voorbijgaan. “We kozen voor een leuke actie: het rad van fortuin. De hele maand september kan je aan het rad draaien bij een aankoop van minstens 40 euro. Je krijgt bovendien op het hele assortiment 15 procent korting. Tot nu toe is het een schot in de roos en we geven enkele mooie hoofdprijzen weg.” (API)