Copie Conforme opent gloednieuw filiaal

Een successtory met een lokale toets! Wat ooit begon met een kopieermachine en enkele dozen papier in de woonkamer, groeide uit tot een bloeiende onderneming met stevige lokale wortels. Copie Conforme opende de deuren van hun gloednieuwe filiaal maar het bedrijf bleef steeds trouw aan het originele concept.

Verschillende kopieerapparaten die permanent vellen papier uitspuwen, een indrukwekkend atelier met inkt en wisselstukken en een ruim aanbod aan bureautica. Wie voor het eerst het gloednieuwe filiaal van Copie Conforme binnenstapt kan zich moeilijk inbeelden dat dit ooit begon in moeders living.

“Het was in 1993 dat ik het idee kreeg maar van een eigen onderneming was toen nog geen sprake”, glundert Didier Vandoolaeghe. De zaakvoerder blikt met terechte trots terug op een indrukwekkend parcours. “Ik werkte voor een firma als onderhoudstechnicus. Mijn job bestond erin kopieermachines te gaan onderhouden en herstellen bij professionele klanten. Het was echter snel duidelijk dat er in de streek ook nood was aan een plaats waar onze klanten zaken zoals papier of schrijfwaren konden kopen. Ik ging met het idee aankloppen bij mijn baas maar die had er geen oren naar. Bij mij bleef het dan weer door mijn hoofd spoken en mijn moeder gaf me de toestemming om haar living hiervoor te gaan gebruiken. Enkele dozen papier, een kopieermachine en wat accessoires. Meer was er toen niet te vinden maar de weinige klanten die ik toen al had, konden het wel smaken.”

De huiskamer barstte al snel uit z’n voegen en steeds meer klanten vonden hun weg naar de nieuwe zaak van Didier. “Op een bepaald ogenblik kon het zo niet meer verder en kochten we ons eerste pand, in de Ten Brielenstraat. Overdag stond mijn partner er achter de toonbank, ‘s avonds was het mijn beurt. In die tijd had ik nog steeds mijn vaste job, keihard werken dus maar het was een soort van zekerheid. Uiteindelijk moest ik mijn job opgeven en was ik voltijds in de zaak te vinden. In 2010 openden we de deuren van ons tweede filiaal in Le Bizet. Het werd een soort van servicepunt voor mensen uit die regio, een punt waar men dezelfde producten en service kon vinden.”

Ondertussen groeide Copie Conforme uit tot een referentie in de ruime regio en drong een nieuwe verhuis zich op. “In de Stationsstraat, niet ver van het gemeentecentrum, kwam een grote winkel leeg te staan”, klinkt het. “Lang moesten we niet twijfelen want we hadden echt meer plaats nodig. Een ruim en modern atelier stelt ons in staat nog efficiënter te gaan werken aan machines en voor onze klanten is het ook aangenamer om te winkelen. We lanceerden ook een website waar mensen hun bestelling kunnen plaatsen. Daar merk je al snel dat onze reputatie van oerdegelijke service tot ver buiten de gemeentegrenzen gekend is. We mochten zelfs al bestellingen uit Normandië ontvangen.”

Wat de toekomst zal brengen voor Didier en zijn team van medewerkers weet niemand. Toch is hij van één zaak overtuigd. “We zijn en blijven een Komense onderneming dus we blijven hier”, sluit hij af. “Onze collega’s wonen hier allemaal, de klanten houden van die lokale toets en ik sta er ook op dat we nooit de voeling met de gemeente verliezen. Wanneer ik terugblik op het parcours dat we hebben afgelegd, zijn het vooral de trouwe klanten die ons vooruit hebben weten te duwen. Waar we vroeger op een drukke dag 5 à 6 mensen in de winkel hadden, zijn dat er nu al snel 10 tot 15. Die 5 of 6 van vroeger zitten er nog steeds bij en dat doet wel wat met een mens.”