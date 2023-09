Coolblue opent tweede West-Vlaamse winkel in Brugge

Coolblue heeft een winkel geopend in Brugge, in het winkelcentrum B-Park aan de Blankenbergse Steenweg 420. Klanten kunnen er meer dan 1.000 producten uitproberen, langskomen voor advies en voor het ophalen van online bestellingen. Het is de achtste Coolblue winkel in ons land en, na Kuurne, de tweede in West-Vlaanderen.

Arne Van Verdegem, Manager Groei van Coolblue België: “Onze klanten hebben vaak al een idee welk product ze willen, maar willen het graag nog even ervaren. Wanneer je op zoek bent naar een tv, dan wil je die eerst zelf zien. Zoek je een koptelefoon, dan wil je even horen hoe die écht klinkt. Vanaf nu kan dit ook in onze winkel in Brugge.”

Klanten kunnen in de Brugse winkel ook tv’s ervaren in verschillende gebruikssituaties zoals in sport, game- of filmopstelling. Daarnaast zijn er inspiratieclusters, waarin je kan zien hoe je bijvoorbeeld optimaal kan thuiswerken.

Zes productwerelden

In de winkel zijn er zes ‘productwerelden’, namelijk Televisies, Telefonie, Audio, Huishoudelijk, Gaming en IT. Zo’n 25 Coolblue’ers helpen er klanten bij het maken van de juiste productkeuze. Voor de winkel worden nog extra winkelmedewerkers gezocht. Hier vind je daarover meer info.