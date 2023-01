Cookies By Aicha Ait opent nieuwe bakkerij met Marokkaanse specialiteiten in Kortrijk

Sinds 17 december vind je op de Doorniksewijk 58 in Kortrijk een nieuwe unieke bakkerij.

Met ‘Cookies By Aicha Ait’ biedt Aicha Ait Bazine Ait Lamkadem (33) verschillende artisanale, maar ook Marokkaanse specialiteiten aan. Naast de gekende patisserie zoals croissants en stokbrood kan je er ook Marokkaanse broden, koekjes en bestilla (een hartig gevulde taart, red.) vinden. “Ik wil mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met onze Marokkaanse specialiteiten.”

Daarnaast maakt Aicha ook gepersonaliseerde taarten voor alle gelegenheden. Dat deed ze al een anderhalf jaar in bijberoep op bestelling bij haar thuis, maar nu zet ze de stap naar een eigen winkel. “Ik speelde al jaren met het idee om een eigen zaak te starten, maar het was niet evident om een plaats te vinden. Het is een echte familiezaak geworden. Mijn broer, zus en schoonzus helpen ook mee in de winkel. Zelfs de vrouw van mijn nonkel helpt bij het bakken van de broden en het maken van de hapjes, maar altijd volgens mijn recept. De taarten en Marokkaanse koekjes zijn wel allemaal van mijn hand.”

Van hobby tot droom

Aicha woont intussen al twaalf jaar in Kortrijk. Wat begon als hobby groeide uit tot een droom. Ze volgde een opleiding tot brood- en banketbakker in Oudenaarde en deed haar stage bij Patisserie Ridder & Hove. “Ik ben Tom en Eddy heel dankbaar want daar heb ik veel geleerd. Het zijn heel lieve mensen.”

Daarnaast volgde ze in Parijs aan Atelier PG een masterclass voor trouwtaarten waar ze haar diploma behaalde in 2021. “Volgend jaar willen we verder vernieuwen. Het is mijn droom om uit te breiden tot een ontbijtzaak dus hopelijk blijft alles goed draaien. December was alvast een goede en drukke start. We kregen veel bestellingen met de feestdagen.”

Cookies By Aicha Ait is open van dinsdag tot donderdag en zondag van 8 tot 18.30 uur, vrijdag en zaterdag tot 20 uur. Maandag is de zaak gesloten.