ConXioN verstevigt strategisch partnership met Microsoft

ConXioN, het toonaangevend IT-bedrijf dat recent verhuisde van Deerlijk naar Beveren-Leie (Waregem), heeft een strategische overeenkomst hernieuwd met Microsoft, waarmee de langdurige samenwerking tussen beide bedrijven verder wordt versterkt. Dit hernieuwde contract legt de nadruk op Microsoft Azure-cloudtechnologie en generatieve AI-diensten. Beide bedrijven willen hiermee bedrijven in Vlaanderen ondersteunen als digitale groeipartner en hen voorzien van geavanceerde oplossingen.

ConXioN is al sinds het prille begin een toegewijde Microsoft-partner, wat heeft geleid tot een diepgaande kennis van het Microsoft-ecosysteem. “Bij ConXioN geloven we dat technologie voor iedereen toegankelijk moet zijn”, stelt CEO Chris Debyser. “Of je nu een KMO bent of een middelgroot of een groot bedrijf, we bieden oplossingen op maat die de digitale ambities waarmaken.”

Recent ondertekende ConXioN een driejarige overeenkomst met Microsoft om bedrijven beter te ondersteunen bij de overstap naar het Microsoft Azure-cloudplatform. De samenwerking richt zich op het ontwikkelen en beheren van innovatieve en waardevolle oplossingen voor onze klanten via Azure en beoogt een exponentiële groei.

ConXioN begeleidt en inspireert haar klanten in hun digitale transformatie op tal van domeinen zoals data en AI, modern workplace, infrastructuur en cloud, softwareapplicaties, cybersecurity, connectiviteit en managed services. ConXioN is sinds 27 jaar voornamelijk actief in Vlaanderen en Nederland, telt ondertussen 8 vestigingen en kan hierbij rekenen op de expertise van een 200-tal medewerkers. De ConXioN-Groep zet sterke groeiprestaties neer met een omzet van ruim 60 miljoen euro.

(DRD)