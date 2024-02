ConXioN uit Deerlijk wint twee prestigieuze prijzen tijdens de Channel Awards

Voor de 22ste keer op rij verzamelde de IT-sector zich op de Channel Awards. Met meer dan 800 deelnemers werden uit 85 finalisten de felbegeerde award winners gestemd. ConXioN mocht twee awards mee naar huis nemen, ‘Most Innovative Reseller’ en ‘Best SMB Reseller’.

De Channel Awards zijn prestigieuze prijzen die jaarlijks worden uitgereikt aan ICT-distributeurs, -leveranciers en -resellers die actief zijn in de Belgische markt. ConXioN begeleidt en inspireert haar klanten in hun digitale transformatie op tal van domeinen zoals infrastructuur en cloud, modern workplace, softwareapplicaties, cybersecurity, connectiviteit en managed services. Dit mede dankzij sterke partnerships met onder meer Microsoft, HP, Hewlett Packard Enterprise, Sentinel One, Cisco en Fortinet, waarmee ConXioN een voortrekkersrol speelt in IT-innovatie en onderzoek.

ConXioN is sinds 26 jaar voornamelijk actief in West- en Oost-Vlaanderen maar bedient klanten in heel België. Zij kunnen rekenen op de expertise van een 175-tal medewerkers. De ConXioN-Groep zet sterke groeiprestaties neer met een omzet van ruim 45 miljoen euro.