ConXioN uit Deerlijk brengt ‘goesting’ naar Nederland en zet in op duurzaamheid

Nederland is een nieuw IT-bedrijf rijker. ConXioN uit Deerlijk wil de circulaire IT in Nederland een boost geven en de hoeveelheid e-waste verminderen. Voor de oprichting van ConXioN Nederland slaat oprichter en eigenaar van ConXioN België Chris Debyser de handen in elkaar met de vennoten Wouter den Ouden en Dylan Morauw.

Samen willen ze inzetten op duurzame ICT, waarvoor ze zich beroepen op hun jarenlange expertise in circulaire IT en de daarbij horende ondersteunende diensten. Zowel Wouter den Ouden als Dylan Morauw hebben jarenlange expertise in circulaire IT en het aanbieden van hardware. Klanten die naast hun toestellen ook licenties of software willen afnemen, kunnen rekenen op de jarenlange expertise van de ruim 100 Belgische ConXioN-medewerkers.

“Al vanaf onze eerste gesprekken voelden we een klik. We deelden duidelijk dezelfde mindset rond het belang van duurzaamheid”, verduidelijkt Chris Debyser. “De term goesting, die zo kenmerkend is voor ConXioN, was nieuw voor ons maar kon de lading niet beter dekken. De zin voor ondernemen en innoveren, die hebben we gemeenschappelijk”, voegt Wouter den Ouden toe.

Bewuster omgaan met ICT-materiaal

“ConXioN Nederland zal in eerste instantie de focus leggen op circulaire IT, waarbij hardware op een verantwoorde manier een tweede leven krijgt. Binnen circulaire IT worden bedrijven begeleid in bewuster omgaan met de aankoop en het gebruik van ICT-materiaal. Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda bij bedrijven. We willen onze klanten helpen tegemoetkomen aan de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Dat kan onder andere door bewuster om te gaan met e-waste en toestellen niet meteen op de afvalhoop te gooien”, stelt Chris Debyser.

“Vaak kunnen toestellen nog wel een rondje mee”, beaamt Dylan Morauw. “Daarnaast hebben vele types gebruikers ook helemaal geen nieuw toestel nodig. Door toestellen op een verantwoorde manier opnieuw aan te bieden, verlagen we niet alleen de impact van het productieproces op het milieu, maar maken we ook komaf met de lange wachttijden bij nieuwe toestellen.”

(DRD)