Conceptstore Oopsy Daisy is een winkel vol mooie artikelen waar je vrolijk van wordt

Lisa Kestelyn (38), geboren en getogen in Kortrijk, opende in juni haar feelgood conceptstore Oopsy Daisy, een volledige carrièreswitch van accountmanager. “Toen ik ziek werd, deed me dat nadenken. Wat maakt me gelukkig?” Zo ontstond het idee voor Oopsy Daisy, een kleurrijke winkel waar je enkel zaken vindt waarvan je gelukkig wordt.

Vijf jaar geleden kreeg Lisa Kestelyn borstkanker. “De operatie was goed verlopen en ik werd ‘genezen’ verklaard, maar vorig jaar ben ik hervallen, met uitzaaiingen op de botten. Dan ga je al eens nadenken. Wat vind ik tof in het leven? Wie weet zijn dit mijn laatste jaren”, vertelt Lisa. “Thuis staan er altijd kunstbloemen. Wie op bezoek komt, is vaak onder de indruk van het boeket en vraagt me of ik dat ook voor hen kan maken. Zo is het idee ontstaan. Ik wou een winkel starten met enkel zijden bloemen, maar Oopsy Daisy is uitgegroeid tot een zaak met allerlei originele artikelen.”

De feelgood conceptstore bruist van unieke cadeaus met veel merken die je nergens anders vindt. Zoals de verzorgingsproducten van Klint, peper- en zoutvaten van Maegen, de aperitiefdranken met creatieve etiketten van Dada Chapel, de atypische ‘schevevazekes’ met ProudLadies van Tom Maeseele, handgemaakte kaarsen van Boogie Bougie, kleurrijke spelden met prints, wenskaarten, sporttassen van Hindbag, paint by number-kits van Petit Pinceau en kleurrijke badparels.

“Er staat hier nergens een product met een saaie verpakking, dat vind ik belangrijk. Daarnaast blijven de zijden bloemen een prominent aspect in de winkel. De meeste komen daarvoor naar hier. Ik maak boeketjes of de klant kan ze zelf samenstellen. Mensen worden daar echt happy van. Het is ook de bedoeling dat mijn assortiment snel verandert en mensen blijft verrassen. Telkens als je binnenkomt, staat er iets nieuws.”

Het hoeft niet gezegd te worden, maar zoals je kan lezen, is Lisa graag creatief bezig. “Dat vertaalt zich in de zaken die ik hier aanbied. Ik vind het leuk om originele dingen te zoeken en ze te laten passen bij het kleurrijke geheel van Oopsy Daisy. Zoals je kan zien, draait mijn assortiment om dingen waar mensen gelukkig van worden. Denk aan een goed glas, badjes pakken, bloemen, spelletjes spelen met vrienden, chocolade, leuke kousen. Zaken die je niet overal ziet. Ik heb met Oopsy Daisy echt mijn ding gevonden. Nu heb ik echt gekozen voor mijn geluk. Van de conceptstore zal ik niet rijk worden, maar dit is wat ik graag doe en dat is voor mij prioritair.”

(foto’s Tiny Bogaerts, styling door Hutta Styling)

Ondertussen gaat het dankzij haar medicatie de goede kant op met Lisa’s gezondheid. “Er zit nog kanker in mij, maar ik geloof in het holistisch gegeven van mind en body. Als je mentaal in orde bent, met genoeg rust en slaap, weinig stress, geloof ik wel in genezing, dat zie je ook in mijn resultaten. De waarden in mijn bloed zijn sterk gedaald. In stressperiodes zoals kerst gaan de waarden omhoog.”

Voor de kerstperiode heeft Lisa haar zus, vrienden en vriendinnen opgetrommeld om wat bij te springen. “Het is wel veel om allemaal alleen te doen: openhouden van de winkel, boekhouding, de webshop, marketing, … ik heb nog steeds rust nodig. Maar ik wil met mijn verhaal niet het zieke eendje afhangen. Ja, ik heb mijn eigen oopsies gehad in het leven, maar als een daisykrabbel ik terug recht en ga ik met een glimlach door. Ik wil niet bij de pakken blijven zitten.” Een madeliefje – daisy in het Engels – is trouwens ook de lievelingsbloem van Lisa.

Samen met Parazaar, La Gamba Rossa en Ensemble, organiseert Oopsy Daisy een giveaway. “We geven vier bonnen weg ter waarde van 500 euro aan shoppingbudget, voor één persoon!” Hou de sociale media van de vier Kortrijkse handelaars dus zeker in de gaten om te weten hoe je kan winnen.

Oopsy Daisy is in december ook open op zondag, van 11 tot 18 uur. Vanaf een aankoop van 100 euro krijg je een mooie linnen tas cadeau. Je kan ook steeds terecht op de webshop www.oopsydaisy.be.