Computerzaak opent in Voorstadstraat in Komen

De Voorstadstraat in Komen werd zopas een nieuwe handelszaak rijker. I/O Computer opende er de deuren en werd er meteen het nieuwe aanspreekpunt voor informatica en technologie.

“Ik ben altijd al gepassioneerd geweest door computers en heb dan ook een volledige opleiding gevolgd in de richting van informatica. Eenmaal 29 jaar oud besloot ik om toch de stap naar een eigen zaak te zetten.” Damien Bartier, de zaakvoerder van I/O Computer, is fier op zijn winkel die zich richt op zowel particuliere als professionele gebruikers. “Ik bied een compleet gamma aan producten aan, van kleine onderdelen tot complete computersystemen en kan ze volledig op maat gaan samenstellen. Een laptop om wat teksten uit te werken of toch maar eerder een flink uit de kluiten gewassen systeem om stevig mee te kunnen gamen? Het zijn zaken die hier allemaal mogelijk zijn.”

In tijden waar het internet alomtegenwoordig is en ook de handel zich daar heeft gecentraliseerd, blijft Damien geloven in de kracht van een fysieke winkel. “Het is dat directe contact met de klant dat ons in staat stelt om echt persoonlijk te gaan werken”, sluit hij af. “Aan de hand van een gesprek voel je meteen of de klant wel degelijk in de juiste richting kijkt. Hier ter plaatse kunnen we de zoektocht meteen gaan bijsturen, zodat iedereen hier met een glimlach kan vertrekken.”