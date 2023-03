Complimentendag: met de kaartjes van Lisa (28) kun je elke dag een origineel West-Vlaams complimentje geven

Op woensdag 1 maart vieren we Complimentendag, maar voor Lisa Veramme (28) uit Lo-Reninge is het élke dag complimentendag. Acht jaar geleden stampte zij Compliment By Lisa uit de grond, het merk waaronder ze wenskaarten, keramiek en totebags met West-Vlaamse spreuken begon te ontwerpen.

Het idee achter haar concept heeft een heel mooie betekenis. “Toen ik 20 was, verloor ik mijn toenmalige vriend in een verkeersongeval. Hij stond altijd zo positief in het leven, ik wou die boodschap voortzetten. Daarom ben ik tijdens mijn studies architectuur begonnen met Compliment By Lisa”, vertelt de jonge onderneemster. “Het initiële idee was om totebags (stoffen draagtassen, red.) te ontwerpen met daarop een positieve boodschap, een complimentje, een tekst die een glimlacht op iemands gezicht kan toveren. Ik won er zelfs een award en 1.000 euro mee van de Vlaamse overheid.”

“Acht jaar geleden overleed mijn toenmalige vriend. Ik wou zijn positieve boodschappen verder verspreiden”

Wie zo’n boodschappentas kocht, kreeg er gratis een kaartje bij, opnieuw met een leuke tekst op gedrukt. Toen wist Lisa nog niet dat het net die kaartjes waren die zó populair zouden worden. “Die zijn echt een eigen leven beginnen leiden. Wenskaarten kunnen soms heel cliché zijn, ik denk dat mensen het tof vonden om eens iets unieks af te geven bij een speciale gelegenheid. Of gewoon zomaar, want de meeste kaarten dienen vooral om iemand te laten weten hoe graag je hen ziet”

Herkenbaarheid

© Studio West

Lange tijd combineerde Lisa haar sidebusiness met haar job als architecte in een Nieuwpoorts bureau. Ze verkocht haar creaties vanuit de woonkamer van haar ouders. Dat veranderde toen ze zelf een woning kocht in Lo mét ruimte om een klein winkeltje te realiseren. “Ik werkte sowieso al als zelfstandige. Vanaf dat moment besloot ik om enkel nog kleine architecturale opdrachten te aanvaarden van vrienden en familie en me voor de rest te focussen op mijn eigen zaak, die tot Studio West werd gedoopt. Zowel via mijn webshop als in de winkel verkoop ik niet enkel mijn eigen producten, maar ook leuke geschenken van lokale ondernemers.”

De zaak loopt intussen goed, haar West-Vlaams getinte ontwerpen vallen duidelijk in de smaak. “Ik heb het gevoel dat het West-Vlaams bezig is aan een revival! Dat hebben we deels te danken aan het succes van tv-reeksen zoals Nonkels en Chantal. Maar zelfs acht jaar geleden al waren mensen klaarblijkelijk er ook al fan van. Volgens mij zorgen de teksten in ons dialect voor een gevoel van herkenbaarheid en verbondenheid. West-Vlaams komt in mijn ogen ook zachter en persoonlijker over dan het Algemeen Nederlands. Hoe dan ook met ik blij dat ‘onze taal’ opnieuw populairder wordt. Mijn favoriete uitdrukking? Owe mo tope zien!”