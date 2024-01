Communicatiekantoor Branderij in Kuurne feestelijk geopend

Afgelopen donderdag opende communicatiekantoor Branderij haar deuren aan de Heirweg 94 in Kuurne. Dit gebeurde precies één jaar na de oprichting van het bedrijf, wat samenvalt met het afronden van de renovatiewerken aan de thuisbasis van Branderij. Het kantoor werd de afgelopen maanden volledig gestript en herbouwd voor de toekomst. Branderij staat bekend om haar merkwaardige communicatie en strategische marketing, en vormt de ideale partner om een merk volledig vorm te geven. Het team van Branderij bestaat uit tien gemotiveerde experts en creatieve professionals die elk in hun specialisatie uitblinken.

Hoewel Branderij pas een jaar geleden is gestart, gaat de geschiedenis van het bedrijf verder terug in de tijd. In 1994 werd Meersman & Desmet opgericht, een grafisch bureau gespecialiseerd in het ontwerpen van brochures, logo’s en verpakkingen. In 2007 werd het bedrijf overgenomen en ging het verder onder de naam Black & White Company, met een nieuwe focus op strategische bedrijfscommunicatie. Sinds de naamswijziging naar Branderij, en de komst van Aris Demuynck als bestuurder, is er een nieuwe en frisse wind door het bedrijf gaan waaien. Aris heeft een achtergrond in klinische psychologie en volgde nadien een masteropleiding in bedrijfspsychologie, wat meteen een goede basis vormde om zich nadien in de marketing te storten. Aris groeide op in Gullegem, maar woont nu samen met zijn echtgenote in Heule.

Naam met verschillende betekenissen

“De naam Branderij werd bedacht door het volledige team en heeft verschillende betekenissen”, vertelt Aris. “Ten eerste verwijst het naar een werkplaats waar gebrand wordt in verschillende takken van de nijverheid. Ten tweede staat het voor het branden zelf, wat de kernactiviteit van het bedrijf is: het brengen van een compleet marketingverhaal. Om de naam nog meer in werkelijkheid om te zetten, heeft Branderij ook een eigen gin genaamd ‘brandstof’ ontwikkeld, waarin het DNA van het bedrijf is verwerkt. Dit is meteen ook het ideale relatiegeschenk om te laten zien waar Branderij voor staat en wordt gegeven aan klanten.”